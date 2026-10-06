Felipe Nunes é o CEO da Queast, que está determinando mudanças da GloboNews - Divulgação

Felipe Nunes é o CEO da Queast, que está determinando mudanças da GloboNewsDivulgação

Publicado 06/10/2026 00:00

O período eleitoral ainda nem acabou, mas a GloboNews já tomou uma decisão. Baseada em pesquisas da Quaest, a emissora sinalizou aos apresentadores de seus telejornais que promoverá uma grande mudança editorial nos próximos meses, com o intuito de recuperar o público perdido ao longo de 2026. A cúpula do canal de notícias chegou a conclusão de que o atual momento da rede é "insustentável".

Uma das principais mudanças, segundo apurou a Canal D, envolverá o time de comentaristas do canal. A GloboNews não quer mais que jornalistas façam comentários fora de suas especialidades editoriais, fazendo com que os analistas fiquem restritos apenas aos fatos de suas editorias, diferentemente do que acontecia até semanas atrás.

Qual foi a gota d'água?

Para os executivos da GloboNews, a gota d'água para definir as mudanças foi uma comentarista especializada em economia atribuindo ao candidato Flávio Bolsonaro uma movimentação para destituir Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do país. O canal, desde então, baixou uma ordem interna para que ninguém faça comentários fora de sua especialidade editorial. Nos bastidores, a "aposentadoria" de dois veteranos já é dada como certa. Em comum, ambos foram mal avaliados pelos assinantes da rede na pesquisa feita pela Quaest.

Saiu até do país

Carol Lekker pediu demissão da Record - Divulgação/Record

Carol Lekker pediu demissão da RecordDivulgação/Record

Incomodada com as críticas por conta de sua postura lamentável em um programa de A Fazenda exibido apenas nas plataformas digitais, Carol Lekker se demitiu da Record e decidiu abandonar sua carreira na televisão. O episódio com a cantora Adryana (do grupo com a rapaziada) foi o segundo escândalo midiático em que a modelo se envolveu em menos de 30 dias.

SBT News em alta

Daniela Beyruti comemorou bom desempenho do SBT News nas eleições - Divulgação/SBT

Daniela Beyruti comemorou bom desempenho do SBT News nas eleiçõesDivulgação/SBT

O SBT News foi o segundo canal de notícias mais consumido do país no último domingo (4), com a cobertura das eleições presidenciais, atrás apenas da CNN Brasil. A emissora se aproximou de 800 mil dispositivos simultâneos no YouTube em seu melhor momento. Daniela Beyruti, CEO da rede, comemorou o feito em uma mensagem enviada para a equipe nesta segunda-feira (5). "Mais uma vez vocês superaram todas as expectativas. Deram um show na cobertura dessas eleições. Parabéns a todos os envolvidos e obrigada pela entrega maravilhosa", disse a executiva.

É POP OU FLOP?

É pop... o atual momento do 50 por 1, exibido aos sábados e domingos na Record. O programa de Alvaro Garnero virou um case na emissora pela sutileza na inserção de seus merchandisings, que passaram a ser diretamente incorporados ao conteúdo das viagens exibidas na atração.

É flop... a performance de César Tralli na cobertura eleitoral da Globo. Ele já pode pedir música no Fantástico, já que deixou a desejar em três ocasiões: nas sabatinas com os presidenciáveis, na performance ao justificar o cancelamento do debate e até mesmo na cobertura da apuração.