Renato Ambrósio terá programa semanal no SBT - Divulgação/Band

Renato Ambrósio terá programa semanal no SBTDivulgação/Band

Publicado 02/10/2026 00:00

Antecipada em primeira mão pela Canal D, a contratação de Renato Ambrósio pelo SBT já é mais do que confirmada. O apresentador assumirá o comando de parte da programação de sábado da emissora a partir do dia 17 deste mês, com uma atração nos mesmos moldes do Sabadão de Todos, que ele comandou na Band durante dois anos. A atração irá ao ar das 17h45 às 19h20.

Com a estreia do novo projeto, que ainda não tem um nome definitivo, o SBT Cidades passará a ter apenas 25 minutos aos sábados, sendo integralmente deslocado para a faixa de programação local. Ambrósio estará na emissora na próxima terça (6) para assinar contrato e gravar as primeiras chamadas do programa.

Vai acabar em pizza

Historicamente conhecido por fugir de grandes coberturas jornalísticas, o SBT investirá no noticiário minuto a minuto das eleições neste domingo (4). O SBT News, canal de notícias da rede, ficará pela primeira vez ao vivo por 42 horas ininterruptas, das 6h de domingo até meia-noite de segunda (5) para terça-feira (6). A equipe envolvida no intensivão terá direito até a uma pizzada no meio da Redação.

Fora do ar

Sonia Abrão está fora do horário do almoço da RedeTV! - Reprodução/RedeTV!

Sonia Abrão está fora do horário do almoço da RedeTV!Reprodução/RedeTV!

Durou pouco a aventura de Sonia Abrão no horário do almoço da RedeTV!. A primeira edição do A Tarde é Sua chegará ao fim nesta sexta-feira (2). Sem nunca ter saído do limiar do traço de audiência na Grande São Paulo, a atração será substituída pelo Bola na Rede, que volta para a faixa do meio-dia. Antes, o RedeTV! Notícias e o Fica com a Gente também ganham mais tempo.

Um feito curioso

SportyNet entrou para o ranking das TVs mais vistas do país - Divulgação/SportyNet

SportyNet entrou para o ranking das TVs mais vistas do paísDivulgação/SportyNet

Praticamente desconhecida da maior parte do público, a SportyNet conseguiu entrar para o ranking das 50 emissoras mais assistidas do Painel Nacional de Televisão em setembro. Os números, obtidos pela Canal D em primeira mão, revelam que o canal esportivo marcou 0,014 ponto de média no mês, ficando na 49ª posição. Pode parecer pouco, mas é um feito que a N Sports não conseguiu nem com a transmissão de jogos da Copa do Mundo.

É POP OU FLOP?

É pop... o fim da temporada do horário político obrigatório nas redes de rádio e televisão. Ainda teremos que lidar com os reclames dos candidatos no segundo turno, mas alguns dias de paz já são o suficiente para renovar nossa paciência.

É flop... a passada de pano da diretoria da Globo para Álvaro Pereira Jr., repórter do Fantástico. Não é de hoje que o jornalista usa seu perfil no X, o antigo Twitter, para caçar confusão. Antes de Gil do Vigor, ele arrumou briga com candidatos políticos, violando as normas de conduta da emissora.

