Renato Ambrósio terá programa semanal no SBTDivulgação/Band
Sonia Abrão está fora do horário do almoço da RedeTV!Reprodução/RedeTV!
SportyNet entrou para o ranking das TVs mais vistas do paísDivulgação/SportyNet
Agora você pode ler esta notícia off-line
Renato Ambrósio terá programa semanal no SBTDivulgação/Band
Sonia Abrão está fora do horário do almoço da RedeTV!Reprodução/RedeTV!
SportyNet entrou para o ranking das TVs mais vistas do paísDivulgação/SportyNet
SBT define estreia de Renato Ambrósio
Ex-apresentador da Band fará sua estreia na emissora no dia 17; ele assumirá o início das noites de sábado com programa de assistencialismo
Cobertura eleitoral da GloboNews vira briga
Bastidores do canal de notícias da Globo estão inflamados; apresentadoras insistem em ter mais espaço na cobertura da apuração da eleição presidencial
TVs e bets caminham para briga judicial
Divórcio provocado por medida provisória do governo não está sendo tão amigável quanto previsto; judicialização é vista como iminente por ambas as partes
Luciano Huck mete Globo em confusão
Apresentador do Domingão divulgou plataforma para indecisos escolherem seus candidatos nas eleições; movimento, apesar de incomodar a emissora, não é ilegal
Ex-apresentador da Band negocia com o SBT
Renato Ambrósio, que deixou as noites de sábado da Band, é visto como um novo muito provável para reforçar a emissora de Silvio Santos
TVs se desesperam com iminente veto das bets
3 das 5 maiores redes de TV aberta avaliam que proibição causará um desastre sem precedentes em um ano que já foi marcado por dificuldades comerciais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.