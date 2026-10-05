Canais de notícias brigam pelo posto de líderes no gênero - Divulgação

Canais de notícias brigam pelo posto de líderes no gêneroDivulgação

Publicado 05/10/2026 00:00

Nos últimos dias, três canais de notícias decidiram se auto-proclamar como líderes de audiência do gênero. Usando métricas diferentes do Ibope, GloboNews, CNN Brasil e Jovem Pan decidiram puxar para si o posto de emissora noticiosa mais vista do país em setembro. No entanto, um conceito básico segue válido: dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Então, afinal, qual é o maior canal de notícias do país?

A Canal D se aprofundou nos números do Painel Nacional de Televisão em setembro para entender a festa dos três canais. Em números médios, a GloboNews foi o canal de notícias mais visto, com média de 0,102 ponto, seguida por 0,057 da CNN Brasil e por 0,043 ponto da Jovem Pan. Isso quer dizer que, por dia, a GloboNews tem mais telespectadores que as suas rivais.

Depende do ponto de vista

A CNN Brasil conseguiu, mais uma vez, ter um alcance superior ao obtido pela GloboNews: ao longo de todo o mês, 11,8 milhões de telespectadores passaram pelo canal por pelo menos 1 minuto, contra 11,6 milhões obtidos pela adversária. A Jovem Pan, por sua vez, não tem nehuma métrica do Ibope para defender o título de líder dos canais de notícias. Tutinha, CEO da empresa, ainda assim foi para uma rede social dizer que "a Jovem Pan é o maior canal de news do Brasil".

Acervo mutilado

Globo mutila reprise de Toma Lá Dá Cá na TV por assinatura - Reprodução/Multishow

Globo mutila reprise de Toma Lá Dá Cá na TV por assinaturaReprodução/Multishow

Em mais uma movimentação sem sentido, a Globo passou a suprimir de suas reapresentações na TV por assinatura ações de merchandising feitas nas exibições originais de novelas e séries. Nos últimos dias, o Multishow já passou a veicular versões editadas de Toma Lá Dá Cá (2005-2009). Os cortes são grotescos -- em uma cena, um papel higiênico foi trocado por um imenso borrão.

De volta ao MasterChef

Ana Paula Padrão estará na estreia do novo MasterChef Profissionais - Divulgação/Band

Ana Paula Padrão estará na estreia do novo MasterChef ProfissionaisDivulgação/Band

Fora do programa há 2 anos, Ana Paula Padrão voltará ao MasterChef Brasil em um posto diferente na noite desta terça-feira (6). A jornalista, que apresentou o reality show durante 10 anos, será uma das juradas do episódio de estreia da nova temporada da atração, disputada entre chefs profissionais. O programa vai ao ar às 22h30, na Band.

É POP OU FLOP?

É pop... o noticiário eleitoral na Band. Nenhuma emissora, seja da TV aberta ou da TV por assinatura, consegue fazer uma cobertura tão completa quanto a da emissora. A integração com as afiliadas, além da tradição e de apresentadores competentes, pesam na balança da rede.

É flop... a cobertura do primeiro turno das eleições na Jovem Pan. Apresentadores ruins e com clara falta de preparação, um show de falhas técnicas e, principalmente, um grafismo assustador. Nem mesmo uma criança de 5 anos faria algo tão porco quanto o que foi colocado no ar.