Canais de notícias brigam pelo posto de líderes no gêneroDivulgação
Globo mutila reprise de Toma Lá Dá Cá na TV por assinaturaReprodução/Multishow
Ana Paula Padrão estará na estreia do novo MasterChef ProfissionaisDivulgação/Band
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Canais de notícias brigam pelo posto de líderes no gêneroDivulgação
Globo mutila reprise de Toma Lá Dá Cá na TV por assinaturaReprodução/Multishow
Ana Paula Padrão estará na estreia do novo MasterChef ProfissionaisDivulgação/Band
Afinal, qual é o maior canal de notícias do país?
GloboNews, CNN Brasil e Jovem Pan se auto-proclamaram como líderes do gênero com base nos dados aferidos pelo Ibope ao longo do mês de setembro
SBT define estreia de Renato Ambrósio
Ex-apresentador da Band fará sua estreia na emissora no dia 17; ele assumirá o início das noites de sábado com programa de assistencialismo
Cobertura eleitoral da GloboNews vira briga
Bastidores do canal de notícias da Globo estão inflamados; apresentadoras insistem em ter mais espaço na cobertura da apuração da eleição presidencial
TVs e bets caminham para briga judicial
Divórcio provocado por medida provisória do governo não está sendo tão amigável quanto previsto; judicialização é vista como iminente por ambas as partes
Luciano Huck mete Globo em confusão
Apresentador do Domingão divulgou plataforma para indecisos escolherem seus candidatos nas eleições; movimento, apesar de incomodar a emissora, não é ilegal
Ex-apresentador da Band negocia com o SBT
Renato Ambrósio, que deixou as noites de sábado da Band, é visto como um novo muito provável para reforçar a emissora de Silvio Santos
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