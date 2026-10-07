Datena falhou em mais uma eleição - Reprodução/Band

Datena falhou em mais uma eleiçãoReprodução/Band

Publicado 07/10/2026 00:00

A crise de audiência (e de identidade) da televisão agora também é comprovada pelas urnas. A fuga de telespectadores observada ao longo dos últimos anos se refletiu também na diminuição da bancada das emissoras de televisão no legislativo. Outrora sinônimos de campeões de votos, apresentadores tiveram dificuldades para se reeleger e, em muitos casos, sequer foram eleitos, mesmo com a visibilidade no maior meio de comunicação de massa do país.

Os casos mais emblemáticos são os de José Luiz Datena e Silvia Abravanel, que falharam na busca por uma vaga na Câmara dos Deputados. Entre os nomes que não se reelegeram, estão fenômenos dos programas policiais locais da Record, como Fred Linhares (Distrito Federal) e Amaro Neto (Espírito Santo).

Estreia confirmada

Conforme antecipado em primeira mão pela Canal D, Renato Ambrósio estreará no SBT no dia 17, das 17h50 às 19h20. O empresário seguirá apresentando o Sabadão de Todos, mesmo nome de seu antigo programa na Band. O nome da atração, curiosamente, já havia sido pivô de uma confusão do apresentador com a sua nova empregadora: em 2025, a emissora tentou impedir o registro da marca no INPI, sob a alegação de aproveitamento parasitário da marca Sabadão.

Sabatinas em risco

Renata Lo Prete comandará sabatinas com os presidenciáveis - Reprodução/TV Globo

Renata Lo Prete comandará sabatinas com os presidenciáveisReprodução/TV Globo

Com dificuldade para encontrar espaço nas agendas de Lula e Flávio Bolsonaro, a Globo decidiu adiar as sabatinas do segundo turno presidencial, que serão comandadas pela jornalista Renata Lo Prete. Originalmente previstas para quinta (8) e sexta-feira (9), as entrevistas agora devem acontecer apenas na próxima semana, nos dias 15 e 16. Nos bastidores, porém, a maior aposta é de que os encontros vão acabar cancelados.

Novidades na Record

Camila Busnello e Roberto Cabrini dividem o comando do Domingo Espetacular - Divulgação/Record

Camila Busnello e Roberto Cabrini dividem o comando do Domingo EspetacularDivulgação/Record

O Domingo Espetacular ganhará reforços muito em breve. Consolidado como vice-líder de audiência no Painel Nacional de Televisão, o jornalístico da Record ganhará novos quadros, focados em grandes reportagens e investigações. Profissionais de outras emissoras já tem sido sondados para assumir os formatos.

É POP OU FLOP?

É pop... a atual fase da CNN Brasil. Muito além dos números de audiência, que estão cada vez mais positivos para a emissora, o canal de notícias se firmou como o player mais relevante do gênero no país -- merecidamente, conste-se. É, de longe, a rede com a melhor programação.

É flop... a temporada de A Fazenda. O elenco do reality definitivamente não deu liga. As tretas dos participantes parecem ter vindo de um gerador de lero-lero do DCE de alguma faculdade. A qualidade das provas e dinâmicas também está bem aquém dos anos anteriores.