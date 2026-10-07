Datena falhou em mais uma eleiçãoReprodução/Band
Renata Lo Prete comandará sabatinas com os presidenciáveisReprodução/TV Globo
Camila Busnello e Roberto Cabrini dividem o comando do Domingo EspetacularDivulgação/Record
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Datena falhou em mais uma eleiçãoReprodução/Band
Renata Lo Prete comandará sabatinas com os presidenciáveisReprodução/TV Globo
Camila Busnello e Roberto Cabrini dividem o comando do Domingo EspetacularDivulgação/Record
Bancada da TV perde força nas eleições
Outrora sinônimos de campeões de votos, programas policiais das três maiores redes perderam representantes significativos na comparação com os pleitos anteriores
GloboNews já planeja mudança editorial
Baseado em pesquisa da Quaest, canal de notícias sinalizou internamente que fará mudanças significativas em seu time de comentaristas nos próximos meses
Afinal, qual é o maior canal de notícias do país?
GloboNews, CNN Brasil e Jovem Pan se auto-proclamaram como líderes do gênero com base nos dados aferidos pelo Ibope ao longo do mês de setembro
SBT define estreia de Renato Ambrósio
Ex-apresentador da Band fará sua estreia na emissora no dia 17; ele assumirá o início das noites de sábado com programa de assistencialismo
Cobertura eleitoral da GloboNews vira briga
Bastidores do canal de notícias da Globo estão inflamados; apresentadoras insistem em ter mais espaço na cobertura da apuração da eleição presidencial
TVs e bets caminham para briga judicial
Divórcio provocado por medida provisória do governo não está sendo tão amigável quanto previsto; judicialização é vista como iminente por ambas as partes
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