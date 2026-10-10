Sabrina Sato falou sobre participação do casal no programa de Eliana - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato falou sobre participação do casal no programa de Eliana Reprodução/Instagram

Publicado 10/10/2026 21:02

Sabrina Sato usou as redes sociais neste sábado (10) para compartilhar uma série de fotos com o marido, Nicolas Prattes. Na publicação, a apresentadora convidou os seguidores para acompanhar a participação do casal no programa "Em Família com Eliana", na TV Globo, que vai ao ar na tarde deste domingo (11).

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"Amor.... amanhã juntinhos", escreveu na legenda.

A apresentadora e o ator falarão sobre a expectativa para o nascimento do primeiro filho juntos. Ela já é mãe de Zoe, fruto do relacionamento anterior com Duda Nagle. Nicolas também comentará seu trabalho na novela "A Nobreza do Amor", na qual interpreta Mirinho, o primeiro vilão da carreira.



Sabrina dará detalhes do recém-lançado "Dog House Brasil", reality sobre adoção de cães comandado por ela no GNT e no Globoplay. Além disso, a rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel e Gaviões da Fiel será surpreendida por uma homenagem dos ritmistas da escola de samba de São Paulo.

Novo herdeiro



Em setembro, Sabrina compartilhou detalhes dos preparativos para a chegada do herdeiro. A apresentadora revelou que estava começando a planejar o quartinho do bebê, que será um menino. "Todo mundo fala que com o segundo filho a gente relaxa. Estou com seis meses de gestação e só comecei a resolver o quartinho do bebê agora. Nem enxoval ainda tem. Preciso da ajuda de vocês porque estou atrasada", afirmou.

Ela também relembrou a experiência de montar o quarto da primogênita. "Estava pensando aqui, faz mais de oito anos que a gente montou o quartinho da Zoe. Era um sonho. Tinha um teto cheio de luzinhas, que tem até hoje e era muito fofo. Mas de lá para cá, muita coisa mudou: tem produtos novos, tecnologia nova e muitas coisas que eu nem sabia que existiam".

Sabrina Sato entregou a previsão para o nascimento do caçula. "Meu bebê deve nascer entre o Natal e o Réveillon. Se ele for como a Zoe, pode nascer até janeiro. Mas acho que a barriga está grande para seis meses e não deve ficar até janeiro", analisou.