Virginia e Vini Jr. reataram o relacionamento após um período afastados - Reprodução/Instagram

Virginia e Vini Jr. reataram o relacionamento após um período afastadosReprodução/Instagram

Publicado 11/10/2026 12:59

DIA, neste domingo (11). Em nota, a equipe da loira informou que o término ocorreu de maneira amigável. Virginia Fonseca e Vini Jr. não são mais um casal. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da influenciadora digital, ao, neste domingo (11). Em nota, a equipe da loira informou que o término ocorreu de maneira amigável.

"Virginia Fonseca e Vini Jr. não estão mais juntos. Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal", diz o comunicado.

As especulações sobre a separação começaram no sábado (10), após o perfil do Instagram "Daily do Garotinho" divulgar a notícia de que os dois se desentenderam na sexta-feira (9). Os rumores ganharam ainda mais força quando internautas souberam que Virginia embarcou para Miami, nos Estados Unidos, sem usar a aliança de compromisso. Ela levou os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo para passar uma temporada com o pai, Zé Felipe.

Romance

O envolvimento de Virginia com Vinicius teve início em setembro do ano passado quando ela esteve três vezes em Madri e ficou hospedada na mansão do jogador. No mês seguinte, conversas do atleta com uma modelo vazaram e a influenciadora terminou o affair. A ex-mulher de Zé Felipe deu uma nova chance ao romance após um pedido de desculpas do rapaz nas redes sociais.

"Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei. Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito", disse o atleta na época.