Virginia e os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - Reprodução / Instagram

Virginia e os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José LeonardoReprodução / Instagram

Publicado 07/10/2026 15:17

Virginia Fonseca , de 26 anos, renovou o guarda-roupa dos filhos, Maria Alice, de 5, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 2. A influenciadora digital mostrou detalhes das roupas que comprou para os herdeiros, durante a viagem em Madri, na Espanha.

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"[Vou] começar pelas roupas das Marias", disse a empresária, na casa onde mora com os herdeiros, em Goiânia, Goiás. Ela comprou roupas iguais para as pequenas, incluindo várias blusas, calças, moletons, jaquetas, toucas, meias, jardineiras e sapatos. "Já estou ansiosa para vê-las usando", contou ela.

Ao mostrar as peças que trouxe para o herdeiro, a empresária refletiu que exagerou. "Acho que todas as roupas de homem que tinham na loja, eu peguei para o José". Em seguida, também compartilhou com os seguidores os looks escolhidos para o filho. As roupas custaram entre 5 e 29 euros. De acordo com dados do Euro Hoje, 1 euro vale cerca de R$ 5,87 na cotação comercial.

Os herdeiros são frutos do antigo casamento da ex-rainha de bateria da Grande Rio com o cantor José Felipe. O relacionamento chegou ao fim em 2025, após cinco anos. Virginia costuma viajar para o país europeu onde mora o namorado, o jogador de futebol Vini Jr.

Saiba mais

Na última quarta (30), ela surpreendeu os seguidores ao responder publicamente uma crítica recebida nas redes. A influenciadora compartilhou o comentário de uma internauta que chamou seu estilo de "brega" e aproveitou para ironizar a autora da mensagem.

"Tu é muito brega", escreveu a mulher. Virginia publicou um print da mensagem acompanhado de uma foto da internauta e respondeu: "Obrigada, Eliete! Vindo de você, é um elogio [risos]". A influenciadora ainda explicou que a reação foi uma exceção ao comportamento que costuma manter diante de comentários negativos. Segundo ela, não pretende transformar as respostas aos haters em algo frequente.



A publicação chamou atenção justamente pela disposição da influenciadora em rebater diretamente uma crítica sobre sua aparência e estilo. Em vez de apenas ignorar a mensagem, como costuma fazer diante de comentários negativos, ela decidiu expor o conteúdo recebido e responder à internauta.