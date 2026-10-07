Benny Blanco em novo episódio 'Friends Keep Secrets'Reprodução/YouTube
A cantora teria questionado o artista em relação ao momento que viviam juntos, “Quando eu estava ficando com a Selena no início, não havia nada concreto, e ela estava indo para Nova York. Eram 3h30 da manhã quando ela perguntou: ‘Você está acordado?’. Eu disse: ‘Estou agora’”, “Ela disse: ‘O que somos?’. Eu respondi: ‘O que você quer dizer?’. E ela repetiu: ‘O que somos?’”, relembrou Blanco.
Selena teria apontado que não saberia o que responder, caso perguntassem sobre a proximidade entre ela e Benny, “Ela estava indo para Nova York e perguntou: ‘E se alguém perguntar o que você e o Benny somos? O que eu deveria dizer?’. Eu falei: ‘Não sei. O que você deveria dizer?’. E ela respondeu: ‘Estou perguntando a você’”.
Ele explicou que percebeu que era necessário oficializar o namoro, deixando a ligação clara entre o casal, "Nesse exato momento, eu percebi que ela era minha namorada. Eu não tinha opção, e ela me deu aquele empurrãozinho que eu precisava", disse.
Selena Gomez e Benny Blanco oficializaram o relacionamento em 2023, e anunciaram o noivado em dezembro de 2024. O casal se casou no dia 27 de setembro de 2025, em Santa Bárbara, na Califórnia, nos Estados Unidos. Eles realizaram uma cerimônia intimista e privativa, com a presença de amigos e colegas de elenco, como Taylor Swift, Paris Hilton, Steve Martin, Martin Short e Paul Rudd.
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