Ex-BBB Bárbara Heck revelou o sexo e nome do bebê - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Bárbara Heck revelou o sexo e nome do bebêReprodução / Instagram

Publicado 07/10/2026 13:11

Grávida, Bárbara Heck utilizou as redes sociais, nesta terça (6), para revelar o sexo da bebê. Na manhã desta quarta-feira (7), a ex-"BBB 22" também anunciou o nome da filha, que se chamará Antonella. A herdeira é fruto do casamento com o empresário Rick Maia.

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"Antonella da mamãe e do papai", escreveu a modelo, na legenda da publicação. A revelação intimista ocorreu por meio de um bolo, escrito "boy or girl [menino ou menina]?. Ao cortarem a fatia, viram a parte interna na cor rosa, indicando que estão à espera de uma filha.

Nos comentários, os seguidores enviaram mensagens carinhosas à família. "Que venha com muita saúde!", desejou uma internauta. "Feliz por vocês. Ser mãe de menina é divertido e lúdico. Que venha com muita saúde e que sua gestação seja leve", disse uma usuária do Instagram. "Lindos, que Antonella venha cheia de saúde. Parabéns", expressou outra pessoa. "Nome lindo", elogiou mais alguém.

Anúncio da gravidez

A ex-BBB anunciou a gestação no mês passado. Na ocasião, o casal resgatou um vídeo antigo em que falaram sobre o desejo de ter um filho. Na gravação, feita antes da gravidez, Rick projetava a chegada de uma criança. "Daqui a um ano? É o plano, né? Cara, criança dentro de casa, aquela correria... família... Vai ser, daqui a um ano vai ser isso", dizia.

Bárbara também afirmava que os dois compartilhavam o mesmo desejo, embora não soubesse quando ele se realizaria. "Eu acho que as nossas expectativas são as mesmas, que a gente quer aí um baby (bebê). Não sei o quanto isso vai demorar, se em um ano já vai ter se realizado", contou.

Relatos

Neste domingo (4), a influenciadora digital falou sobre os desafios da gestação. A modelo detalhou a sensação constante de fome que resultou no ganho de 5kg em oito semanas.

Perda gestacional

A nova gravidez acontece depois de Bárbara enfrentar uma perda gestacional ainda na quinta semana. Segundo a ex-BBB, o episódio ocorreu durante o voo de volta de uma viagem às Maldivas. "Cada pessoa tem um tempo. [...] O corpo expeliu tudo e fiquei sangrando ainda por uns dias", relatou.



Ela contou que não precisou passar por curetagem nem procurar atendimento médico. Poucos dias depois, retomou os testes de fertilidade e engravidou novamente em um curto intervalo. "12 dias após o aborto voltei a fazer testes de fertilidade e no 17º dia engravidei novamente", revelou.



Bárbara e Rick são casados desde maio de 2025, quando subiram ao altar em uma cerimônia ao ar livre em Gramado, no Rio Grande do Sul.