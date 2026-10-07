Viih Tube diz que vai deixar as redes sociaisReprodução de vídeo
Viih Tube anuncia saída das redes sociais e explica motivo
Influenciadora digital relembrou os 13 anos de carreira na internet e revelou a data em que pretende desativar seus perfis
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