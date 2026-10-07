Viih Tube diz que vai deixar as redes sociais - Reprodução de vídeo

Viih Tube diz que vai deixar as redes sociaisReprodução de vídeo

Publicado 07/10/2026 08:48

Viih Tube surpreendeu os internautas ao anunciar que pretende deixar as redes sociais. Por meio do Instagram Stories, nesta quarta-feira (7), a influenciadora digital, que soma mais de 11,2 milhões de inscritos no YouTube, 31,8 milhões de seguidores no Instagram e 15,8 milhões no TikTok, relembrou o início de sua trajetória de 13 anos na internet e explicou o motivo de não querer mais expor sua vida pessoal.

"Vou sair das redes sociais ainda esse ano. Estou planejando essa mudança há uns meses, e com certeza é a maior mudança de rota da minha vida. Tudo está previsto para 30/11, o dia que eu não terei mais minhas redes sociais", iniciou Viih, que em seguida compartilhou registros de sua carreira de 13 anos na internet. "Caramba já vivi tanta coisa. Fui tão feliz como youtuber, criadora de conteúdo, como eu amei cada coisa que inventava. Vivi intensamente".

Segundo a influenciadora, a decisão foi motivada por uma "falta de propósito". "Antigamente as coisas eram mais leves, feitas de coração. Não era por dinheiro, era por amor e a gente ainda virava chacota na escola (risos). Eu me reinventei muitas vezes, sempre com paixão e vontade de mudar. Mas, desta vez, a mudança é definitiva. As coisas na internet perderam o sentido para mim há um tempo, e venho me organizando para dar esse grande passo. Isso que deixei é pra você, que ainda tem vontade de sonhar e criar conteúdos."

Por fim, Viih reforçou o desejo de manter sua rotina longe dos holofotes e revelou ter gravado um curso para ajudar as pessoas que querem alcançar o sucesso na web. "Pretendo ser a sua grande mentora. Será um novo começo para você e um recomeço para mim, muito mais feliz", concluiu.

Natural de Sorocaba, em São Paulo, a influenciadora começou a gravar vídeos para o Youtube aos 12 anos e se consolidou como uma das pioneiras na criação de conteúdo infantojuvenil. A notoriedade nacional veio em 2021, com sua participação no "Big Brother Brasil 21", da TV Globo. Atualmente, ela é casada com o também ex-BBB Eliezer, com quem tem dois filhos, Lua e Ravi.