Pedro Bial - Divulgação/João Cotta/TV Globo

Pedro BialDivulgação/João Cotta/TV Globo

Publicado 06/10/2026 16:04

Pedro Bial abriu detalhes da vida pessoal e falou sobre saúde, família, casamento e arrependimentos em entrevista à GQ Brasil. Aos 68 anos, o jornalista revelou que o período em que foi fumante deixou uma sequela que carrega até hoje: um enfisema pulmonar. Ele contou que conseguiu abandonar o cigarro depois dos 50 anos e classificou o hábito como um dos motivos de arrependimento ao longo da vida.

“Eu era um fumante bravo”, afirmou. Segundo Bial, o enfisema é pequeno, mas suficiente para fazê-lo lamentar os anos em que manteve o vício. “A minha vida é feita de arrependimento. Eu sou um arrependimento ambulante”, declarou à publicação.



A saúde passou a receber mais atenção depois dos 50 anos, especialmente após uma cirurgia cardíaca realizada em 2016. Na ocasião, Bial precisou colocar três pontes de safena. O jornalista também contou que mantém uma rotina de exercícios para envelhecer com qualidade. Como não consegue correr por causa de lesões no joelho esquerdo, consequência da época em que jogava basquete profissionalmente, ele caminha em ritmo acelerado por cerca de meia hora todos os dias e faz musculação duas ou três vezes por semana.



A vida amorosa também apareceu na conversa. Bial é casado há 11 anos com a jornalista Maria Prata, com quem mantém um relacionamento há 12 anos. Ele brincou ao falar sobre a influência da mulher em sua vida e afirmou que ela tem bom senso para ajudá-lo a manter o equilíbrio. “A Maria tem muito bom senso, eu obedeço”, disse.



Pai de cinco filhos



Bial também falou sobre a experiência de ser pai de cinco filhos, que têm entre 6 e 39 anos. O jornalista reconheceu que sua relação com a paternidade mudou ao longo das décadas. Quando Ana, sua filha mais velha, era criança, ele trabalhava como correspondente internacional e passava longos períodos viajando.



Com a filha caçula, Dora, de 6 anos, a experiência foi diferente. Os primeiros anos de vida dela coincidiram com a pandemia, período em que Bial passou mais tempo em casa. Ele reconheceu que se tornou um pai mais presente e menos rígido.



Hoje, o jornalista tenta encontrar um equilíbrio entre acompanhar a infância das meninas e respeitar a autonomia dos filhos adultos. Ana, de 39 anos, é descrita por ele como uma grande amiga. Theo, de 28, e José, de 24, já seguem seus próprios caminhos.



A carreira também continua longe de qualquer plano de aposentadoria. Bial afirmou que pretende trabalhar enquanto puder e que busca construir uma velhice ativa. “Trabalho para conseguir uma velhice que não seja frágil, que seja produtiva”, declarou.



Na entrevista, o jornalista ainda contou que está desenvolvendo novos projetos, incluindo o filme de ficção Reflexos, previsto para sair do papel em 2027, e uma série documental sobre Tom Jobim, cujo centenário será celebrado no próximo ano. O trabalho continua sendo, segundo ele, uma das principais formas de se manter curioso diante da vida.