Bianca Andrade comemorou 15 anos de carreira - Reprodução / Instagram

Bianca Andrade comemorou 15 anos de carreiraReprodução / Instagram

Publicado 06/10/2026 14:43

Bianca Andrade celebrou 15 anos de carreira com um festão em São Paulo, na noite desta segunda-feira (5). O evento, que também comemorou antecipadamente o aniversário da empresária - que completa 32 anos na próxima quinta-feira (15) - reuniu famosos.

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A integrante do quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão", da TV Globo, compartilhou vários registros da festança nas redes sociais. "15 anos de Boca Rosa. A Biazinha que veio da Maré jamais imaginaria que teria uma noite como essas, comemorando os seus 15 anos de internet. Foi lindo, foi incrível", escreveu a influenciadora, na legenda da publicação. Ela começou a gravar vídeos para o Youtube aos 16 anos, quando ainda morava no Parque União, uma das comunidades que formam o complexo, localizado na Zona Norte do Rio.

Para a ocasião, a ex-BBB vestiu três looks diferentes em tons de rosa claro. A decoração foi da mesma cor, com muitas flores e elementos de "boquinha", fazendo referência ao nome da marca. A festa teve direito a estúdio de tatuagem, profissionais maquiando e lembrancinhas.

Bianca aproveitou o momento especial ao lado dos familiares, incluindo a mãe, Monica Andrade, e o filho, Cris, de 5 anos. O "Gudugo", como é carinhosamente chamado, é fruto do antigo relacionamento da empresária com o apresentador Fred Bruno, que também esteve presente.

A atriz Giovana Cordeiros, a influenciadora Maya Massafera, o influenciador Lucas Guedez, as ex-BBBs Camila de Lucas, Flay, Gizelly Bicalho, Chaiany Andrade; e apresentadora Kenya Sade foram algumas personalidades que prestigiaram a comemoração.

A celebração teve direito a apresentação de DJs e show do cantor Mumuzinho. O artista foi vestido a caráter. "Hoje em vim de rosa porque a ocasião merece. Celebrando os 15 anos de carreira da minha querida amiga", disse o dono dos sucessos "Eu Mereço Ser Feliz", "Fulminante" e "Fechadão Com O Amor". Ele empolgou a anfitriã e convidados com o hits da carreira.

Mudança de visual

Neste domingo (4), Bianca mostrou que mudou o visual. A influenciadora abandonou o moreno iluminado e escureceu os fios, que também foram alongados. O novo look da morena foi aprovado pelos seguidores, que não pouparam elogios à empresária.