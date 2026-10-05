Bianca Andrade brincou ao surgiu com novo visual: ’A morena está viva’ - Reprodução / Instagram

Bianca Andrade brincou ao surgiu com novo visual: ’A morena está viva’Reprodução / Instagram

Publicado 05/10/2026 07:18 | Atualizado 05/10/2026 07:26

Bianca Andrade , de 31 anos, recebeu uma enxurrada de elogios ao compartilhar nas redes sociais, neste domingo (4), que mudou o visual. A influenciadora digital e empresária - que já apostou em diferentes looks anteriormente - abandonou o moreno iluminado e escureceu os fios, que também foram alongados.

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"A morena está viva", escreveu a participante do quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", da TV Globo. A frase ficou conhecida pela personagem de Dira Paes na novela "Salve Jorge" (2012), da mesma emissora.

Ela revelou qual tom adotou para as madeixas, "espresso castanho". A "Boca Rosa" publicou uma sequência de registros com o novo cabelo. Em seguida, perguntou aos seguidores se o look foi aprovado: "Mudei o cabelo. Gostaram?".

Famosos e internautas, então, reagiram. "Amiga do céu", comentou a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP). "Nossa Senhora, está muito linda", elogiou a influenciadora Larissa Gloor. "Como você consegue ser perfeita", exaltou uma fã. "Você combina tanto com esse cabelo", opinou outra pessoa. "Perfeita demais", disse mais alguém.

Bianca começou a gravar vídeos para o Youtube aos 16 anos, quando ainda morava no Parque União, uma das comunidades que formam o Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Desde então, a influenciadora já apostou em vários visuais, como moreno iluminado, mechas rosas e o ruivo, que por alguns anos foi a sua marca registrada. Além da cor, também apostou em comprimentos diferentes.

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A empresária também virou assunto nas redes no mês passado ao publicar fotos em que aparece com um enorme buquê de rosas vermelhas e um anel na mão direita. Na legenda, a ex-BBB escreveu apenas: “Eu disse sim”, sem explicar qual seria o pedido aceito.

A publicação rapidamente despertou especulações entre os seguidores. Enquanto alguns amigos e fãs comemoraram o que parecia ser uma novidade na vida pessoal da influenciadora, outros ficaram em dúvida sobre o significado do post.



"Assim, mana, sem avisar nada?", comentou uma seguidora. "Seja feliz, mami", escreveu outra. Um admirador ainda pediu que Bianca contasse mais detalhes: "O quê? Conta isso direito, dona Bianca". Nos stories da mesma rede social, a influenciadora aumentou ainda mais o mistério ao compartilhar um vídeo em que aparece com as flores. "Bom demais dizer sim", escreveu.

A possibilidade de um pedido de namoro ou noivado também foi levantada pelos seguidores. Alguns, no entanto, desconfiaram que a publicação pudesse ter relação com uma ação publicitária, levando em conta o histórico de Bianca com campanhas de marketing.



A suspeita acabou se confirmando. Mais tarde, a influenciadora revelou que o anúncio fazia parte de uma publicidade, e não de um pedido de casamento ou de um novo relacionamento.