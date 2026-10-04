Bárbara Heck relatou ganho de 5 kg na gestação - Reprodução/Instagram

Bárbara Heck relatou ganho de 5 kg na gestaçãoReprodução/Instagram

Publicado 04/10/2026 23:11

Bárbara Heck fez um desabafo neste domingo (4) sobre os desafios da primeira gestação. A ex-integrante do "BBB 22" falou sobre a sensação constante de fome que resultou no ganho de 5kg em oito semanas. O bebê da influenciadora é fruto do casamento com o empresário Rick Maia.

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"Uma coisa que mudou drasticamente depois que estou grávida... Ontem eu jantei superbem. E aí, normalmente, eu acordaria, tomaria meu super coffee e tudo certo. Só que, gente, agora acordo com a minha barriga fazendo barulho. Isso é fome? Nunca foi assim para mim! É normal?", questionou.

A ex-BBB também revelou ter recebido comentários negativos sobre o número exibido na balança. "Daí tem o time das outras... Eu apareço comendo açaí e vem o pessoal, 'Converse sobre o consumo de açaí com a sua médica'. Apareço comendo ovo e vem: 'Você viu se esse ovo não sei o quê". Esses dias recebi um comentário em um vídeo que postei: 'Converse com a sua médica sobre o seu apetite. Eu também estou comendo demais'. Quem falou que estou comendo demais? Eu, hein! Pessoal presume umas coisas".

"Agora já se sabe o que vocês vão comentar: 'Se acostuma porque é só o começo'. Gente, só estou dividindo uma coisa com vocês! Não quer dizer que estou reclamando. Às vezes estou reclamando também. Deixa eu reclamar de vez em quando", completou o desabafo.

Ela contou que até o tamanho de suas roupas foi motivo de críticas. "Postei que fui vestir a calça e não serviu.... 'Nossa, você tem que normalizar, o seu corpo está mudando, você está gerando uma vida'. Mas quem disse que não estou normalizando, gente! Que coisa! Ontem comprei uma calça 40. Ficou um pouquinho grande, mas ela vai ficar pequena", afirmou.



Bárbara Heck e Rick Maia subiram ao altar em maio de 2025, durante uma cerimônia ao ar livre em Gramado, no Rio Grande do Sul. A espera pelo bebê acontece após a influenciadora enfrentar uma perda anterior no quinto mês de gestação. Segundo a ex-BBB, o episódio ocorreu durante o voo de volta das Maldivas. "Cada pessoa tem um tempo. (...) O corpo expeliu tudo e fiquei sangrando ainda por uns dias", relatou ela na época.