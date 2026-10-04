Mila Seidl e Lito SousaReprodução/Instagram
Em postagem, ela mostrou registros ao lado do parceiro, e de Lito junto do filho, Malone, de 7 anos. A influenciadora declarou saudades do companheiro, “Quando as lembranças viram o nosso bem mais valioso. Estou sentindo muito a sua falta… amanhã é segunda, dia da vida das pessoas voltarem ao normal - rotina. Como voltar ao normal sem você? Eu conseguirei aprender? Vou tentar, por você, pelo Malone e por mim”, afirmou.
Ela, ainda, relatou que seguirá com a missão do marido, “Voltar não significará que vou te esquecer. Jamais! Voltar significa que eu vou estar de pé pelo seu legado, pelos seus sonhos e pela nossa missão. Era o que você queria e tentarei fazer da melhor forma possível, pois o que mais quero, é que você sinta orgulho de mim. Ich liebe dich (Eu te amo, em alemão)”.
Entre os comentários, seguidores da viúva demonstraram apoio durante momento difícil. Um internauta escreveu uma mensagem de carinho para a empresária, “Pra cima, Mila! Muita força e Deus abençoe! O legado dele vai sempre existir e você consegue mantê-lo mais vivo do que nunca!”; enquanto outro afirmou: “O amor de vcs é tão lindo! Tem milhões de pessoas segurando a sua mão e a do Malone agora. Conte com a gente!”. Alguns fãs exclamaram: “Força”, “Amo vocês” e “Você não está sozinha”.
Lito Sousa faleceu nesta última quinta-feira (1), aos 59 anos, em São Paulo. O ex-piloto era responsável pelo canal no YouTube “Aviões e Músicas”, com o qual ganhou notoriedade nacionalmente, e mantinha casamento há cerca de 10 anos com Mila, tendo oficializado a união em 2016. Em agosto, a empresária havia revelado o diagnóstico do marido com a doença de Creutzfeldt-Jakob, condição neurodegenerativa rara e progressiva. Antes da morte, o influenciador passava por um tratamento experimental para combater a doença.
Em ocasião, a companheira de Lito compartilhou vídeo e mensagem em homenagem ao marido, nas redes sociais. "Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre", disse.
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