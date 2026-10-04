Mell Muzzillo participa do quadro ’Dança dos Famosos’ - Beatriz Damy / TV Globo

Mell Muzzillo participa do quadro ’Dança dos Famosos’Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 04/10/2026 05:00

Depois de estrear na TV Globo como Ritinha, em "Renascer" (2024), e integrar o elenco de "Três Graças" (2025), Mell Muzzillo encara um novo desafio na televisão ao integrar o quadro "Dança dos Famosos" , do "Domingão com Huck". Para a artista, a experiência representa a oportunidade de explorar uma linguagem diferente da dramaturgia e também de sair de sua zona de conforto.

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"A dança me colocou em um lugar de muita entrega. Existe uma preparação muito grande por trás de cada apresentação e, ao mesmo tempo, você precisa estar aberta para aprender com os erros e evoluir a cada semana. Estou aproveitando muito esse processo", diz a atriz de 21 anos.

Natural de Nilópolis, na Baixada Fluminense, Mell terminou a fase de grupos com sua equipe em segundo lugar e agora segue para uma nova etapa da competição, com a formação das duplas. A artista celebra seu desempenho e destaca a harmonia entre os participantes.

"Os bastidores da 'Dança' são incríveis. O elenco é muito diverso, cada pessoa tem uma história, uma personalidade e uma maneira diferente de enxergar a dança. Tem sido muito bom conviver com todo mundo e trocar experiências. E sinto que existe uma sensação muito parecida entre nós, de que estamos aproveitando muito essa experiência e felizes por estarmos vivendo isso juntos", conta.

A imersão na dança acontece em paralelo a uma sequência de novidades profissionais. No próximo sábado (10), Mell fará sua estreia no cinema em "Sedução", longa-metragem gravado ao lado de Marcos Palmeira que será exibido no prestigiado Festival do Rio. "Estrear no cinema dentro de um festival tão importante é algo que eu vou guardar para sempre. É um projeto que faz parte de um momento muito especial da minha história e estou muito curiosa para ver a reação do público", afirma.

Além das telonas, a atriz estará em breve no streaming. Ela já iniciou a preparação para a sexta temporada de "Arcanjo Renegado", série de ação e drama do Globoplay, na qual interpretará Paula. "Eu já conhecia e gostava muito da série, então receber esse convite foi uma surpresa muito boa. É um universo diferente dos trabalhos que fiz até agora e estou me preparando para entrar nesse projeto com muita responsabilidade."

Mell enxerga a nova personagem como uma chance de amadurecimento. "Eu gosto quando um trabalho me provoca e me faz estudar coisas novas. Quero continuar buscando personagens que tenham alguma coisa diferente para me oferecer, porque acredito que é assim que a gente cresce como atriz", explica.

A produção ainda marca o reencontro profissional da artista com o noivo, Marcello Melo Jr., com quem contracenou em "Renascer". "É muito bom ter alguém ao seu lado que entende o que essa profissão exige. A gente conversa muito sobre trabalho, sobre os personagens, sobre as cenas e também sobre as nossas inseguranças. Existe uma troca muito grande entre nós", revela.

Entre televisão, cinema e dança, Mell atravessa um período profissional intenso. "Tenho olhado para tudo isso com muita gratidão. São trabalhos e experiências muito diferentes entre si, e cada um deles tem me ensinado alguma coisa. É uma fase em que estou trabalhando muito, aprendendo muito e entendendo cada vez mais a artista que quero ser", declara.

A artista, por fim, comenta que encara o momento atual como base de uma trajetória que deseja manter em constante transformação. "Tenho consciência de que tudo é um processo. Nada acontece de uma hora para outra. A gente trabalha, estuda, se dedica, aproveita as oportunidades e vai construindo a nossa história. Estou muito feliz com o caminho que estou percorrendo e sigo acreditando que estamos plantando para colher", conclui.