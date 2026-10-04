Roberto Justus se pronunciou sobre o vazamento de mensagens trocadas com Daniel Vorcaro - Reprodução / Instagram

Roberto Justus se pronunciou sobre o vazamento de mensagens trocadas com Daniel VorcaroReprodução / Instagram

Publicado 04/10/2026 08:45







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"Nos últimos dias vazaram mensagens minhas com o Daniel Vorcaro. E a internet fez o que a internet faz: tirou do contexto, me julgou e me condenou. Teve até gente dizendo que eu menti. Então faço questão de contar essa história inteira", iniciou.



Segundo Justus, as mensagens divulgadas se referem a uma negociação realizada diretamente com Vorcaro em 2024. O empresário afirmou que nunca escondeu a relação comercial e classificou o episódio como uma negociação entre dois empresários, sem ilegalidade.



LEIA MAIS: Fabiana Justus explica restrição a crianças em renovação de votos "Nos últimos dias vazaram mensagens minhas com o Daniel Vorcaro. E a internet fez o que a internet faz: tirou do contexto, me julgou e me condenou. Teve até gente dizendo que eu menti. Então faço questão de contar essa história inteira", iniciou.Segundo Justus, as mensagens divulgadas se referem a uma negociação realizada diretamente com Vorcaro em 2024. O empresário afirmou que nunca escondeu a relação comercial e classificou o episódio como uma negociação entre dois empresários, sem ilegalidade.

Ele explicou que o investimento foi feito inicialmente por meio de notas comerciais, registradas como dívida até que fossem convertidas em ações da companhia. Como a conversão não acontecia, Justus disse que passou a cobrar Vorcaro por uma solução.



"É isso que vocês viram nessas conversas: eu cobrando, pedindo reunião, ele sumindo sem me atender. Sim, fui duro, eu fui duro! Falei até de uma possível recuperação judicial. Claro, era uma pressão, era uma negociação!", afirmou.



As conversas divulgadas anteriormente mostravam Justus insistindo por um encontro com Vorcaro para discutir uma operação envolvendo R$143 milhões. Na ocasião, sua assessoria já havia esclarecido que a menção a uma possível recuperação judicial fazia parte de uma estratégia de negociação e não representava o anúncio de que o procedimento seria solicitado.



No vídeo, Justus também afirmou que decidiu impedir a entrada de Vorcaro na sociedade quando começaram a surgir problemas relacionados ao Banco Master. De acordo com sua versão, ele recomprou a dívida com recursos próprios e encerrou a possibilidade de transformação do investimento em participação na empresa.



"Eu não quero Daniel Vorcaro no meu negócio. Não deixei converter em ações. Recomprei a dívida com o meu dinheiro, da minha pessoa física. O investimento que o Vorcaro negociou comigo nunca iria mais virar participação na minha empresa", declarou.



Justus ainda rejeitou associações de seu patrimônio a recursos irregulares. "Eu tirei o cara do negócio! Eu não aceito ser julgado por um negócio feito quando não existia nenhuma investigação, não existia banco liquidado, não existia nada. E quando eu descobri e vi isso acontecer, saí fora na hora!", disse.



O empresário também recorreu à própria trajetória profissional para defender sua reputação. "Tenho 50 anos de carreira, gente! Nenhuma mancha, nenhum processo. Sempre trabalhei sério, criei empresas, construí honestamente o meu patrimônio", afirmou. Em seguida, acrescentou que errou na escolha dos sócios, mas que já teria corrigido a situação.



"Não vou deixar que transformem o meu nome em piada por ter feito negócio com alguém que o país inteiro aplaudia", completou.



Nos comentários da publicação, familiares saíram em defesa do empresário. Ana Paula Siebert afirmou ter "admiração imensa" pela trajetória profissional do marido e destacou a reputação construída ao longo de décadas. Fabiana Justus também manifestou apoio ao pai. "Uma vida inteira construída com caráter, honestidade e valores. Eu sei quem você é de perto, desde sempre", escreveu. Rafaella Justus acrescentou: "Quem te conhece sabe o tamanho da sua honestidade e integridade!".



Ao encerrar o vídeo, Justus voltou a negar qualquer envolvimento com recursos ilícitos. "Eu jamais faria nada errado, jamais usaria dinheiro sujo", declarou, antes de dizer que esperava ter esclarecido a situação.

A reportagem de O DIA tentou contato com a defesa de Daniel Vorcaro, mas até o momento não obteve retorno.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa