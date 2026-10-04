Rafaella Justus votou pela primeira vez nas eleições de 2026 - Reprodução/Instagram

Rafaella Justus votou pela primeira vez nas eleições de 2026Reprodução/Instagram

Publicado 04/10/2026 21:58

Rafaella Justus , de 17 anos, foi alvo de críticas sobre a própria aparência após compartilhar um registro indo votar pela primeira vez, neste domingo (4). A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus contou o hábito de ignorar comentários negativos, mas decidiu expor o ataque gratuito em suas redes sociais.

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"Não costumo dar palco para hater nesse perfil, mas essa foi tão gratuita que eu precisei expor aqui. É assustador o quanto gente vazia se sente confortável destilando ódio atrás de uma tela. Espero que você melhore como pessoa", respondeu.

A jovem se manifestou após a cunhada, Fran, demonstrar a revolta com os ataques. "Esse anjo chamado Rafa foi me mostrar aqui uma mensagem que recebeu. Ela falou assim: 'Eu não me importo'. Mas eu me importo, estou indignada. Vou expor a pessoa. Olha o tipo de coisa que mandam para ela. Como pode alguém fazer um comentário desse? Apenas denunciem. Isso não é normal. Fico imaginando sua mãe lendo essa mensagem que você escreveu para outra mulher. Que decepção", disse ela.

Mais cedo, a adolescente celebrou a experiência de estrear como eleitora. Ela compartilhou uma foto segurando o comprovante de votação e destacou a importância do momento. "Primeiro voto da vida! Bom demais poder fazer parte de uma escolha que importa tanto", comemorou.

Aniversário



Em julho, Rafae Justus completou 17 anos e ganhou uma homenagem do padrasto, César Tralli. "Que dia especial pra você, bis!! Que dia especial pra nós, sua família. Parabéns pelos seus 17 anos hoje! Olho no retrovisor e enxergo a estrada cheia de desafios e de muita beleza trilhada por você até aqui... "Seu carinho, sua simpatia, seu sorriso me conquistaram definitivamente. Você despertou em mim a vocação para a paternidade. Hoje, sou um PAIdrasto e um pai muito realizado. Muito obrigado. Você sabe que pode contar comigo pra tudo. Na alegria e na tristeza. Estaremos juntos. Somos uma família abençoada."

A adolescente é fruto do antigo relacionamento de Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus. Já do casamento da apresentadora com César Tralli nasceu Manuella, de 7 anos