Paula Burlamaqui volta a treinar após acidente doméstico - Reprodução Instagram

Paula Burlamaqui volta a treinar após acidente domésticoReprodução Instagram

Publicado 06/10/2026 22:51

Paula Burlamaqui , de 59 anos, já conseguiu retomar parte da rotina de exercícios durante a recuperação de um acidente doméstico. Nesta terça-feira (6), a atriz contou aos seguidores que recebeu autorização médica para voltar a treinar as pernas. Os exercícios para os membros superiores, no entanto, ainda estão proibidos.

“Finalmente liberada para treinar perna”, escreveu a artista na legenda de uma foto publicada no Instagram. No registro, ela aparece na academia com um dos braços imobilizado.



Burlamaqui também explicou que a recuperação do ombro ainda não terminou, mas afirmou que encontrou uma maneira de manter algumas atividades enquanto segue o tratamento.



“O ombro ainda tá no processo, mas a vida continua e a gente se adapta. Bora fazer o que dá e seguir”, afirmou.



A atriz precisou passar por uma cirurgia depois de sofrer uma queda dentro de casa. O acidente aconteceu no dia 24 de setembro, enquanto ela tomava banho. Segundo o relato publicado por Burlamaqui na ocasião, a queda provocou o rompimento de dois ligamentos do ombro.



“Então, gente, sofri um acidente no chuveiro tomando banho. Caí, rompi dois ligamentos do ombro. Acabei de sair da cirurgia, estou com uma tipoia dentro no hospital”, contou.



Após o procedimento, a atriz também alertou os seguidores sobre os riscos de quedas no banheiro. Ela afirmou que poderia ter batido a cabeça e destacou a importância de adotar medidas para evitar acidentes no box.



“Gente, vocês têm que prestar muito atenção em chuveiro. Porque é muito perigoso. Eu podia ter batido com a cabeça, eu podia ter morrido”, disse.



Na mesma publicação, Burlamaqui recomendou o uso de itens antiderrapantes no banheiro, especialmente dentro do box. “Se protejam, botem borracha, coloquem aqueles tapetes de borracha no box de vocês, porque é comum e é muito perigoso”, afirmou.



Desde o acidente, a atriz vem compartilhando registros do período de recuperação nas redes sociais. Em uma publicação anterior, ela apareceu aproveitando um dia de piscina enquanto seguia afastada de parte das atividades habituais.

