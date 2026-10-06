Mavie, primogênita de Bruna Biancardi, completou 3 anos - Reprodução/Instagram

Mavie, primogênita de Bruna Biancardi, completou 3 anos Reprodução/Instagram

Publicado 06/10/2026 12:12

Bruna Biancardi organizou uma surpresa intimista nesta terça-feira (6) para comemorar o aniversário de Mavie, que completou 3 anos. Fruto do relacionamento com Neymar Jr, a menina ganhou um café da manhã especial na brinquedoteca e a decoração contou com balões, fotos e um buquê de flores. A influenciadora também fez uma declaração para a primogênita.

fotogaleria

"Hoje você completa três aninhos e eu fico tentando entender como é que o tempo passa tão rápido... Parece que foi ontem que éramos só eu e você, descobrindo a vida juntas. Você tão pequenininha, e eu aprendendo a ser mãe. Foi você quem me deu esse nome, quem me apresentou um amor que eu nem sabia que era capaz de sentir", iniciou o texto.

A influenciadora relembrou o momento delicado na gravidez da herdeira devido uma infidelidade do jogador. "E quanta coisa nós já vivemos juntas... Quantos momentos que só nós duas sabemos. Eu acompanhei cada pedacinho seu, mas, sem perceber, enquanto você crescia, eu também crescia com você. Você é luz, Mavieca. Tem uma alegria que contagia, um jeitinho que ilumina os nossos dias e deixa a vida mais bonita".

Bruna expressou seus desejos para o novo ciclo de Mavie. "Meu maior desejo é que Deus abençoe cada passo seu, que Ele cuide do seu coração, guie seus caminhos e te proteja por onde você for. Que você cresça sem perder essa luz tão bonita que carrega. Que seja sempre feliz, humilde, bondosa, cheia de amor e com esse coração puro que faz você ser tão especial", disse.

"Obrigada por ter me escolhido para ser sua mãe. Sempre vou dar o meu melhor pra nossa família. Vou escrever aqui o que falamos sempre juntas: 'Eu te amo. Você é minha vida. Princesinha do papai. Amor da vida da mamãe'. Parabéns, filha. Vamos aproveitar o seu dia do jeitinho que você gosta. Te amo muito!", concluiu.

À espera da terceira filha com Neymar Jr, que se chamará Mariah, Bruna Biancardi já é mãe de Mel, de 1 ano. Já o jogador também é pai de Helena, de 2 anos, fruto do breve envolvimento com Amanda Kimberlly, além do primogênito Davi Lucca, de 15, da antiga relação com Carol Dantas.