Xuxa Meneghel criticou jurado artístico Alexandre Borges por nota dada a Junno Andrade, marido da apresentadora, no 'Dança dos Famosos' - Reprodução / Instagram

Xuxa Meneghel criticou jurado artístico Alexandre Borges por nota dada a Junno Andrade, marido da apresentadora, no 'Dança dos Famosos'Reprodução / Instagram

Publicado 07/10/2026 11:10

"Eu dou menos 9 pro Alexandre e vocês??", escreveu Xuxa em um vídeo postado na conta oficial do programa "Domingão com Huck", e que mostrava a participação do ator no júri do quadro.

Enquanto parte dos internautas concordaram com a apresentadora, outros defenderam a liberdade dos jurados para avaliar os competidores. "Os jurados dão as notas que eles quiserem", respondeu um perfil.

Já outro apoiou Xuxa e questionou o critério usado pelo júri artístico: "Ele podia pelo menos ter adotado o critério de 9.9... Tipo, 10 para quem ele achou que arrasou, zero defeitos. E 9.9 para quem ele não curtiu muito ou viu algum erro. Mas 9.5 e 9.7 ele quebrou muito as notas. Sacanagem.", comentou.

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Outros participantes e famosos reagiram à publicação com bom humor. Lívia Andrade escreveu "Entendedores entenderão", enquanto Pedro Scooby comentou "Dunada". Ticiane Pinheiro deixou um "Poxa" acompanhado de emoji triste, e Junno respondeu com emojis.

Outros participantes e famosos reagiram à publicação com bom humor. Lívia Andrade escreveu "Entendedores entenderão", enquanto Pedro Scooby comentou "Dunada". Ticiane Pinheiro deixou um "Poxa" acompanhado de emoji triste, e Junno respondeu com emojis.

Xuxa também concordou com uma fala de Ticiane Pinheiro sobre o papel do júri artístico. "Quem não dança tem que dar um sorriso e [a nota] 10 e é isso!", escreveu. Ticiane havia defendido que os convidados deveriam "aplaudir e vibrar", enquanto a avaliação técnica ficaria a cargo dos especialistas.



Alexandre Borges distribuiu notas abaixo de 10 durante sua participação no júri artístico. Além do 9,5 dado a Junno, o ator atribuiu 9,7 a Pedro Scooby, outro competidor da edição de 2026.

O "Dança dos Famosos" segue com apresentações de forró no próximo domingo (11). Ticiane Pinheiro, Diego Martins, Kenya Sade, Breno Ferreira, Mell Muzzillo, Rita Guedes, Léo Foguete e Otaviano Costa ainda vão encarar o ritmo.

No último domingo (4), MC Livinho, Bianca Andrade, Lucas Guedez, Bruna Griphao, Pedro Scooby, Gracyanne Barbosa e Junno Andrade foram os famosos que já passaram pela avaliação dos jurados e dançaram no palco do programa.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa