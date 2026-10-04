Alexandre Borges deu notas abaixo de 10 para competidores - Reprodução/TV Globo

Alexandre Borges deu notas abaixo de 10 para competidores Reprodução/TV Globo

Publicado 04/10/2026 18:14 | Atualizado 04/10/2026 18:29

Alexandre Borges integrou o júri artístico do "Dança dos Famosos" , quadro do "Domingão com Huck" na tarde deste domingo (4), e virou assunto entre os internautas após dar notas abaixo de 10 para algumas duplas da competição. Os famosos convidados para avaliar os participantes costumam distribuir notas máximas. No entanto, os comentários sinceros do ator quebraram esse padrão.

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Na rodada do gênero forró, se apresentaram Bianca Andrade, Lucas Guedez, MC Livinho, Pedro Scooby, Giovana Cordeiro, Junno Andrade e Gracyanne Barbosa. O ator avaliou o surfista com a nota 9,5, enquanto o marido de Xuxa Meneghel recebeu 9,7.

"Alguém avisou pro Alexandre Borges que o papel dele é dar 10?", perguntou um usuário do X, antigo Twitter. "Alexandre Borges: 'eu que sou o jurado, eu dou a nota que eu quiser'", brincou outro. "Já vi que Alexandre Borges vai dar nota baixa. Ninguém avisou a ele que jurado artístico está lá só de enfeite?, afirmou um terceiro.

O intérprete de Ulisses em "Quem Ama Cuida", novela das 21h da TV Globo, comentou no programa sobre o vício em jogos do personagem, que frequentava um cassino clandestino. "É um personagem que está me dando muito prazer. É muito sofrido também, com esse lance do vício no jogo, é um momento importante para a gente debater sobre isso. [...] A gente vai ficar de olho, vamos ver o que vai acontecer no Congresso. Pro povo ser ouvido, pra gente saber o que a sociedade quer em relação a isso, tá bom?", declarou.

Na próxima semana, o segundo grupo de famosos volta ao palco para encarar um novo desafio na competição de dança. Dessa vez, a pista será comandada por Ticiane Pinheiro, Breno Ferreira, Diego Martins, Mell Muzzillo, Bruna Griphao, Léo Foguete e Rita Guedes.

Eliminações

Como o Grupo C acabou na repescagem após sofrer uma penalização pela ausência médica de Otaviano Costa na primeira semana, apenas Giovana Cordeiro e Breno Ferreira conseguiram se salvar e retornar para a disputa. O apresentador se despediu da competição ao lado de Kenya Sade.