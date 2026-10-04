Alexandre Borges deu notas abaixo de 10 para competidores Reprodução/TV Globo
Avaliações de Alexandre Borges no 'Dança dos Famosos' agitam a web
Intérprete de Ulisses em 'Quem Ama Cuida' deu notas abaixo de 10 para Pedro Scooby e Junno Andrade
Avaliações de Alexandre Borges no 'Dança dos Famosos' agitam a web
Intérprete de Ulisses em 'Quem Ama Cuida' deu notas abaixo de 10 para Pedro Scooby e Junno Andrade
Depois de beijo, Renata elogia Daniel Erthal e peão descarta namoro
Os dois ficaram durante festa de 'A Fazenda 18'; no dia seguinte, ator e Lucas Bissoli discutiram, e a loira virou assunto entre peões
Lívia Silva comenta romance secreto de Dalila e Peixe em 'Por Você'
Atriz fala sobre relação da jovem com as redes sociais, o segredo de Juarez e a experiência de atuar na segunda novela da carreira
Pri Helena analisa os conflitos de Lyris em 'Quem Ama Cuida'
Atriz comenta os vínculos da personagem, a nova parceria com a autora Claudia Souto e a conquista do Oscar por 'Ainda Estou Aqui'
Danni Suzuki revela perseguição de stalker por 17 anos
Atriz contou no 'Sem Censura' que colegas de trabalho e familiares também foram alvos de ameaças
Larissa Manoela desabafa sobre exposição desde a adolescência
Atriz, que fez a primeira novela aos 11 anos, participou do programa 'Angélica Ao Vivo', do GNT, e falou sobre a carreira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.