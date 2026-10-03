Danni Suzuki falou sobre perseguição de stalker - Reprodução de vídeo

Danni Suzuki falou sobre perseguição de stalker Reprodução de vídeo

Publicado 03/10/2026 10:07

Danni Suzuki abriu o jogo sobre a perseguição sofrida por um stalker por 17 anos. A atriz relatou que o homem enviava mensagens e ameaças de morte não apenas para ela, mas também para amigos, familiares e colegas de trabalho, além do filho, Kauai, fruto do antigo relacionamento com o empresário Fábio Novaes.

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"[Foram] 17 anos, mas eu fui descobrir há dois ou três anos. Ele me escrevia todos os dias, mas eu só fui ver quando alguns amigos disseram: 'tem um cara me escrevendo, está atrás de você, dizendo que se eu não te mandar embora, ele vai matar meus filhos, minha família'. E aquilo foi acontecendo com os chefes de canais de TV, com amigos de trabalho e eu não sabia, porque são muitos seguidores e você não consegue ver", afirmou no programa "Sem Censura", da TV Brasil.

A atriz contou detalhes do conteúdo enviado pelo perseguidor e explicou que registrou uma denúncia após consulta com vidente. "Tatuou meu nome no braço e começou a me mandar vídeos dele mesmo. Descrevia, com detalhes, como ia me matar, de como ia matar o meu filho, onde e como... Ela fez a previsão on-line de que eu iria sofrer um atentado. Agora, estão chegando longe demais, então eu vou na polícia. Fui na polícia fim o 'b.o' [boletim de ocorrência]".

Na delegacia, o histórico criminal do homem surpreendeu Danni Suzuki. "Quando eu mostrei os vídeos e fotos, a polícia disse que ele tinha passagem por tentativa de homicídio, cárcere privado, porte ilegal de arma. Pegaram ele, no primeiro momento foi busca e apreensão, mas depois por descumprimento de medida protetiva, prenderam ele", disse.

A prisão do stalker não representou alívio para artista, que revelou na conversa com Cissa Guimarães que ainda teme ser alvo de um atentado. "Nada me garante, mesmo que ele seja condenado, de que na hora que ele sair [da prisão} ele vá desistir. Para uma pessoa que tentou por 17 anos... Vou fazer uma palestra, todos sabem o local e o horário em que eu vou estar. Qualquer pessoa pode chegar lá e me dar um tiro", declarou.