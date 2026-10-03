Danni Suzuki falou sobre perseguição de stalker Reprodução de vídeo
Danni Suzuki revela perseguição de stalker por 17 anos
Atriz contou no 'Sem Censura' que colegas de trabalho e familiares também foram alvos de ameaças
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Larissa Manoela desabafa sobre exposição desde a adolescência
Atriz, que fez a primeira novela aos 11 anos, participou do programa 'Angélica Ao Vivo', do GNT, e falou sobre a carreira
A Fazenda 18: Adryana é eliminada e informada sobre morte de Rick
Cantora recebeu a menor porcentagem de votos para seguir no jogo em disputa contra Daniel e Maíra
Sabrina Sato estreia realities no Globoplay
Produção em formato digital chega as redes sociais nesta sexta (2); apresentadora também comanda o programa 'Dog House Brasil'
A Fazenda 18: Sergio se livra da roça e Mônica denuncia agressão
Ator virou o fazendeiro da semana após somar o menor tempo em disputa contra Adryana e Daniel
'A Fazenda 18': Darlin Ferrattry toca o sino
Rainha de bateria da União da Ilha foi consolada por colegas de confinamento; empresária, no entanto, voltou atrás e decidiu permanecer
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