Larissa Manoela falou sobre a exposição no ’Angélica Ao Vivo’, do GNT - Reprodução de vídeo / X

Larissa Manoela falou sobre a exposição no ’Angélica Ao Vivo’, do GNTReprodução de vídeo / X

Publicado 02/10/2026 10:58

Ao lado de mais convidados, Larissa Manoela participou do programa "Angélica ao Vivo", do GNT, nesta quinta-feira (1º), e falou sobre a carreira. A atriz, que fez a primeira novela aos 11 anos, relembrou as dificuldades que enfrentou com a exposição desde a adolescência.

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"[O meu maior desafio foi] crescer com as pessoas julgando e apontando enquanto eu estava tentando descobrir o que aquilo era. Tem isso de atropelar um pouco, porque normalmente a gente vai crescendo e vai entendendo um comentário na escola, por exemplo, mas quando você cresce na frente das câmeras, são os olhares voltados para você. E você fica pensando: 'Será que isso é de verdade ou colocaram na minha cabeça?'. E eu consegui muito descobrir a minha verdade, e a Manoela que sou hoje, através dos meus personagens", afirmou a artista.

Larissa Manoela conta que passou pelo autoconhecimento por meio das suas personagens #AngélicaAoVivo pic.twitter.com/GuLzd2gw2l — Canal GNT (@canalgnt) October 2, 2026

Angélica também recebeu Leandro Karnal e Lilia Cabral. A veterana elogiou a geração atual e contou que teria dificuldades para iniciar a trajetória profissional nos dias atuais. "Se eu começasse minha carreira agora, se eu tivesse nessa geração, que eu acho linda, sobreviver com toda essa exposição e redes sociais seria muito difícil. Eu não sei se conseguiria sobreviver, eu não fui acostumada. Nossos valores eram medidos de outra maneira, ninguém chegava e falava que fulano tinha não sei quantos milhões de seguidores", disse Lilia.

Lilia Cabral: “Os nossos valores eram medidos de outra maneira” #AngélicaAoVivo pic.twitter.com/RF9Dzg9jis — Canal GNT (@canalgnt) October 2, 2026

Marido de Larissa, o ator Andre Luiz Frambach esteve presente. Durante a atração, os dois ressaltaram a parceria profissional e a paixão. "O meu tesão atual está do meu lado [André]. Mas tem uma coisa que dá esse tesão, para além de estar no palco, contracenando, porque isso dá muita vida para a gente que gosta de trabalhar com o que a gente ama e com quem a gente ama. O silencio a dois é uma coisa muito sedutora. Porque no silencio, muito coisa acontece", falou a atriz.



Larissa e André vão interpretar um casal no espetáculo "Descalços no Parque". A montagem estreia na próxima quinta-feira (8), no Teatro Clara Nunes, na Gávea, Zona Sul do Rio, e ficará em cartaz até 28 de novembro. No dia 4 de março, iniciam a nova temporada no Teatro Liberdade, em São Paulo.

Os dois, inclusive, se conheceram atuando, durante as filmagens do filme "Modo Avião", em 2020. Dois anos depois, tornaram o relacionamento público. O casal oficializou a união em dezembro de 2023 numa cerimônia intimista. Eles, ainda, renovaram votos mais duas vezes.