’Por Você’ é a segunda novela de Lívia Silva na TV Globo - DivulgaÃ§Ã£o/Saullo Moreira

’Por Você’ é a segunda novela de Lívia Silva na TV Globo DivulgaÃ§Ã£o/Saullo Moreira

Publicado 04/10/2026 05:00

Depois de estrear na televisão em "Renascer" (2024), Lívia Silva encara um novo desafio na TV Globo. Em "Por Você", ela interpreta Dalila, uma adolescente sonhadora e cheia de energia que divide a rotina entre a escola, a ajuda aos pais na feira e o desejo de conquistar espaço nas redes sociais. Melhor amiga de Peixe (Cauê Campos), a jovem não perde uma oportunidade de transformar o dia a dia em conteúdo. Em entrevista ao Meia Hora, a atriz comenta os desafios de viver a personagem e o segredo que promete abalar os rumos da trama.

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- Dalila é uma adolescente espontânea e sonhadora. O que mais te desafia na personagem?

Acho que o maior desafio é justamente conseguir equilibrar todas essas camadas da Dalila. Ela é muito solar, espontânea, divertida, tem esse lado sonhador, mas também é muito consciente da realidade em que vive e do que quer conquistar. E ela está sempre transitando entre quem ela é de verdade e quem ela quer ser nas redes sociais. É uma personagem que me tira completamente do lugar de conforto e me permite explorar nuances que eu ainda não tinha vivido como atriz.

- A feira é o cenário dos vídeos feitos por Dalila. Você fez pesquisa para entender a rotina de quem trabalha neste ambiente?

Sim! A feira é muito importante para a construção da Dalila porque é onde ela cresceu e onde a família dela trabalha. Eu busquei entender principalmente a dinâmica daquele espaço, a relação entre as pessoas, a rotina de quem trabalha ali e essa mistura de trabalho, família e comunidade. Dalila foi moldada na feira, nesse lugar de alegria que ela carrega na espontaneidade, no sorriso no rosto, na energia, na vida, no barulho e até naquele leve caos, rs. Ela é tudo isso!

- Acredita que a personagem possibilita discutir a relação dos adolescentes com as redes sociais?

Acho que a Dalila mostra uma geração que cresceu entendendo as redes como parte da própria identidade. Ela sonha em conquistar esse espaço, quer ser influenciadora e acredita que a internet pode transformar a vida dela. Ao mesmo tempo, existe uma diferença entre aquilo que a gente mostra e aquilo que a gente vive. Acho muito interessante poder discutir essa relação sem demonizar as redes, mas mostrando também os desejos, as inseguranças e as contradições que existem por trás delas.

- Dalila e Peixe são amigos de infância e agora estão namorando escondido. Como foi construir essa nova fase da relação?

Tem sido muito gostoso porque existe uma história antes do namoro. Eles já têm intimidade, cumplicidade e uma amizade muito forte, então o romance nasce desse lugar. E o fato de ser escondido traz uma camada divertida pra história deles, porque eles precisam descobrir como viver esse sentimento enquanto continuam fingindo que são só amigos. Acho que tem uma leveza e uma espontaneidade muito bonitas nessa relação.

- Qual sua reação quando percebeu a torcida do público pelo casal?

Eu fiquei muito feliz, sou muito Peixilalover! Acho que uma das coisas mais especiais de fazer novela é perceber que os personagens começam a ganhar uma vida própria na relação com o público. Ver as pessoas torcendo por Dalila e Peixe, criando apelido, comentando as cenas… é muito gostoso. Tenho recebido muitas mensagens falando como é bonito ver o amor de dois jovens pretos surgindo através do amor e sensibilidade. É um sinal de que eles conseguiram criar uma conexão com quem está assistindo.

- O romance de Peixe e Dalila pode mexer com Suelen (Bia Santana), ex do rapaz. Como você enxerga esse conflito?

É um conflito que traz bastante humanidade para a história. Ninguém está vivendo uma situação completamente simples e sentimentos como ciúme, insegurança e frustração acabam aparecendo. Gosto de pensar que a Dalila também está descobrindo como lidar com tudo isso, porque ela é adolescente e está vivendo uma das primeiras experiências amorosas dela.

- Juarez (Milhem Cortaz) é responsável pela morte de Juli (Lucy Ramos), mãe de Peixe. Essa descoberta pode abalar a relação?

É um segredo muito grande e que envolve diretamente pessoas que a Dalila ama. Acho que uma descoberta dessas muda completamente a forma como você enxerga alguém, principalmente quando essa pessoa é seu pai. E, ao mesmo tempo, existe todo o vínculo que ela tem com o Peixe. É uma situação que coloca a Dalila diante de sentimentos muito difíceis e contraditórios.

- Como imagina que Dalila irá reagir ao saber que o pai escondeu esse segredo?

O Juarez é o pai dela, existe uma relação de amor e confiança, mas ela também vai precisar lidar com a gravidade do que ele fez e com o impacto disso na vida do Peixe. E na relação que eles têm como amigos e casal. Imagino uma Dalila muito mexida, tentando entender como alguém que ela ama pode ter guardado uma coisa tão dolorosa por tanto tempo.

- Iara (Noemia Oliveira) também não sabe do segredo de Juarez. De que forma a descoberta pode impactar a família?

Acho que pode virar tudo de cabeça para baixo. É um segredo que está desencadeando uma espécie de desequilíbrio dentro daquela família e, quando ele vem à tona, todas essas relações podem sofrer impacto. Mais do que uma revelação sobre o passado, é algo que pode mudar a maneira como eles se enxergam no presente. O segredo não ser contado em um lar onde a cumplicidade é um pilar, pode abalar muito a relação deles.

- "Por Você" é sua segunda novela. O que mudou desde a primeira experiência em "Renascer"?

Foi minha primeira novela, então eu estava descobrindo aquele universo enquanto fazia a Teca. Foi uma experiência muito transformadora e que me ensinou muito sobre televisão, o trabalho em equipe e, principalmente, estar disponível para aprender todos os dias. Agora, em "Por Você", eu chego com mais experiência e mais consciência do processo, mas continuo com a mesma vontade de descobrir. A grande diferença é que hoje eu me sinto mais segura para me arriscar, inclusive porque a Dalila me convida muito a isso. É uma personagem completamente diferente da Teca e, para mim, está sendo muito bonito perceber e explorar essa versatilidade dentro da minha atuação, mostrando outras possibilidades, outros tons e outras facetas como atriz. Acho muito importante poder transitar por universos tão diferentes e me permitir experimentar, porque é justamente isso que me faz seguir crescendo e descobrindo novas possibilidades dentro do que amo fazer.