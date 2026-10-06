Ticiane Pinheiro mostrou ferimentos causados pela intensidade dos ensaios em 'Dança dos Famosos' - Reprodução / Instagram

Ticiane Pinheiro mostrou ferimentos causados pela intensidade dos ensaios em 'Dança dos Famosos'Reprodução / Instagram

Publicado 06/10/2026 11:57





Em vídeo, Ticiane mostrou machucado nos pés provocado pelos treinos e contou que passou a ensaiar de salto, depois de ter praticado até então apenas de tênis. "Ó o que acontece nos ensaios, ó. Tá vendo? De tanto ensaiar... (...) Até agora tinha dançado só de tênis, agora, ó: de sapatinho alto", disse.



A apresentadora ainda brincou com o esforço dedicado à competição. "Mas é para vocês entenderem que eu estou dando meu sangue.", completou ao que pediu o voto e a torcida do público. Ticiane Pinheiro, de 50 anos, mostrou os efeitos da rotina intensa de ensaios para o " Dança dos Famosos ". A apresentadora exibiu, nesta segunda-feira (05), hematomas próximos às axilas e um corte no pé enquanto se prepara para o próximo ritmo da competição, o forró.Em vídeo, Ticiane mostrou machucado nos pés provocado pelos treinos e contou que passou a ensaiar de salto, depois de ter praticado até então apenas de tênis. "Ó o que acontece nos ensaios, ó. Tá vendo? De tanto ensaiar... (...) Até agora tinha dançado só de tênis, agora, ó: de sapatinho alto", disse.A apresentadora ainda brincou com o esforço dedicado à competição. "Mas é para vocês entenderem que eu estou dando meu sangue.", completou ao que pediu o voto e a torcida do público.

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No mesmo dia, Ticiane mostrou mais resultados de cerca de duas horas e meia de preparação. "Ensaiamos três horas (...) duas horas e meia, mais ou menos. Mas olha o resultado! Vocês acham que tem pegada o forrózinho ou não?", perguntou, antes de responder: "Tem".

Em outro momento descontraído, Ticiane comparou o trabalho feito durante os ensaios à criação de um origami. "Gente, ele me faz de origami! Joga pra lá, joga pra cá e vai moldando a pessoa, entendeu? (...) Falei que eu sou um papel em branco e ele tá me moldando, é um origami", brincou.



Ao fim do treino, ainda apareceu a caminho do almoço e comentou o desgaste da atividade. "Bora comer, porque o ensaio foi punk, dá uma fome...", contou.

Ticiane estreou na fase individual do "Dança dos Famosos", na rodada de funk, ao som de "Perversa", de Pedro Sampaio e J Balvin. Na apresentação, retomou o "quadradinho de oito" e terminou a disputa com 55,8 pontos, na última posição do grupo.



Agora, ao lado do professor e coreógrafo Fernando Perrotti, a apresentadora concentra os ensaios na coreografia de forró.

O quadro "Dança dos Famosos" é exibido aos domingos durante o "Domingão com Huck", na TV Globo, apresentado por Luciano Huck.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa