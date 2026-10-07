Ingra Soares é ex-mulher de Zé Vaqueiro Reprodução/Instagram
Ex-mulher de Zé Vaqueiro expõe investida do cantor: 'Eu cansei'
Ingra Soares reclamou da falta de atitude do artista após publicação envolvendo o filho do ex-casal
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