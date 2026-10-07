Ingra Soares é ex-mulher de Zé Vaqueiro - Reprodução/Instagram

Ingra Soares é ex-mulher de Zé Vaqueiro Reprodução/Instagram

Publicado 07/10/2026 16:47

Ingra Soares abriu o jogo sobre o relacionamento com o ex-marido, Zé Vaqueiro , nesta quarta-feira (7). A influenciadora revelou que foi ela quem decidiu encerrar o casamento e desabafou sobre o comportamento do artista após uma montagem envolvendo o filho deles, Daniel, de 6 anos.

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"Um posicionamento fraco de assessoria, como sempre! E elas continuam a me atacar. E, no off, fica atrás de mim, me procurando, destruindo meu psicológico. Quer viver a vida de solteiro e farra! Foi por isso que nos separamos, que eu acabei com o casamento", escreveu nos Stories.

A influenciadora confirmou que chegou a pensar em uma reconciliação após o término em novembro de 2025. "Eu quis voltar mesmo, repensei várias vezes, porque colocavam na minha cabeça que deveria lutar pela família. Mas ninguém vive uma vida sem respeito. Usar de um sentimento para machucar! E é isso que ele faz comigo. Estou calada há meses, e vocês me atacando. Eu cansei!"

Ingra criticou a omissão de Zé Vaqueiro com os ataques virtuais que ela enfrenta. "Enquanto eu tenho coisas para falar, prefiro me calar por sentimentos, respeito e pelo nosso filho. Mas vejo que é somente da minha parte! A partir de agora, finalizo com honra de mulher, mãe, esse assunto. Vou virar essa página da minha vida e nunca mais tocarei nesse assunto", concluiu.

Antes disso, o cantor se manifestou e estabeleceu limites sobre a exposição do menino. "Quando meu filho é colocado no meio de situações que pertencem à minha vida pessoal, existe um limite que precisa ser respeitado. Não é sobre impedir brincadeiras ou opiniões. É sobre preservar uma criança de situações que podem gerar exposição, ataques e consequências desnecessárias para ele e para todos que estão envolvidos".

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Ingra Soares contou na sexta-feira (2) que recebeu um buquê de flores de Zé Vaqueiro. A influenciadora comentou o período em que está separada do cantor e deixou em aberto uma possível reconciliação no futuro. O ex-casal ficou junto por seis anos antes do término.

"No cartão, não havia remetente. Só depois fiquei sabendo que tinham sido enviadas pelo Zé. Fiquei muito feliz porque, nesses 11 meses de separação, nós nunca nos afastamos de verdade. Achei linda a sua atitude. Uma família não se acaba assim, vocês aceitando ou não! Afinal, quem sabe do nosso futuro é somente Deus. [...] Neste momento, estamos vivendo uma fase diferente. Eu o amo muito, com todas as minhas forças, mas só o amor não basta", afirmou.