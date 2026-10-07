Mariana Goldfarb é barrada na faculdade após esquecer prova Reprodução/Instagram
Mariana Goldfarb é barrada em prova na faculdade
Influenciadora não lembrou de avaliação e foi impedida pela professora de entrar na sala de aula
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