Mariana Goldfarb é barrada na faculdade após esquecer prova - Reprodução/Instagram

Mariana Goldfarb é barrada na faculdade após esquecer prova Reprodução/Instagram

Publicado 07/10/2026 17:40 | Atualizado 07/10/2026 17:45

Mariana Goldfarb relatou uma situação curiosa em meio à segunda graduação. Nesta quarta-feira (7), a influenciadora contou que esqueceu a data de uma prova, chegou atrasada na faculdade e foi impedida por uma professora de entrar na sala para fazer a avaliação.

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"Tenho duas provas agora e tive uma prova na segunda-feira que eu estava tão baratinada, que eu esqueci completamente. Então, estudei para matéria, eu sabia a matéria, acordei no meu tempo, cheguei atrasada e aí a professora, claro, não me deixou entrar para fazer a prova. Não se pode abrir uma exceção quando a gente está falando de grupo. A gente tem que pensar no todo", destacou.

A influenciadora falou sobre a dificuldade para equilibrar a vida acadêmica com a rotina profissional. "Agora tenho essas duas, que são matérias que eu não sei tanto. Foram matérias que ao longo do semestre eu faltei mais por questões de trabalho. Então, agora, eu vou experienciar fazer provas que eu não sei tanto as matérias".

Graduações

Em agosto, Mariana se matriculou no curso de Psicologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e mostrou o look escolhido para iniciar o semestre. A influenciadora falou sobre como a vida motivou sua trajetória acadêmica.

"Comecei na faculdade de direito, porque eu queria ser defensora pública. Queria fazer alguma coisa pelas pessoas. Levei a faculdade até o final, meu namorado na época fazia direito. E eu também achava o máximo, e eu queria saber conversar com ele. Depois, eu desenvolvi uma anorexia. E queria entender o que estava acontecendo com o meu corpo, né? Comigo. Eu devia ter feito psicologia na época, mas eu fui fazer nutrição".

Ela também explicou que a busca por autoconhecimento refletiu na escolha da nova graduação. "Anos se passaram, entrei na psicanálise e fiquei completamente fascinada pela mente humana. Ainda fiz comunicação no meio, mas não vingou porque eu odiei a faculdade. Agora tô sem pressa pra me formar e virar uma psicóloga. Tô pronta pra minha aula. Estudem. Conhecimento é poder e não ocupa espaço. E compartilhe, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado", disse na época.