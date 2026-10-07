Cantor Netinho de Paula foi diagnosticado com câncer - Reprodução de vídeo / Instagram

Cantor Netinho de Paula foi diagnosticado com câncerReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 07/10/2026 10:48

O cantor Netinho de Paula , de 56 anos, passou por uma cirurgia para remover um câncer na tireoide, na manhã desta quarta-feira (7). Por meio dos stories do Instagram, a equipe do artista comunicou que o procedimento "foi um sucesso", e que ele "está em repouso, seguindo as orientações médicas".

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O comunicado também agradeceu o apoio que Netinho recebeu. "Agrademos todas as mensagens de carinho, apoio e preocupação recebidos neste momento". Além disso, compartilharam o boletim médico, assinado pelo doutor Flávio Hojaij.

"Netinho de Paula foi submetido a uma cirurgia na manhã de hoje. Procedimento realizado: tireoidectomia total, como monitorização dos nervos laríngeos e retirada de linfonodos na região central do pescoço. A cirurgia durou aproximadamente uma hora e meia e transcorreu sem intercorrências."

Vale lembrar que o cantor era candidato a deputado federal pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). No entanto, não conseguiu votos suficientes para se eleger no primeiro turno das eleições 2026, que ocorreu no domingo (4).

Saiba mais

No dia 26 de setembro, o cantor falou publicamente sobre o diagnóstico durante um show do projeto Samba 90 Graus, ao lado de Chrigor e Marcio Art, em Manaus, Amazonas. Na ocasião, Netinho afirmou que estava tranquilo e anunciou que suspensão da agenda de apresentações por cerca de 30 dias, devido a cirurgia.

A manifestação aconteceu depois que informações sobre o estado de saúde do artista foram divulgadas pela imprensa. "O Brasil todo hoje tá comentando sobre a postagem que um site muito famoso fez falando sobre a minha doença", disse no palco.

Netinho contou que recebeu o diagnóstico com tranquilidade, apesar do impacto inicial. "Claro que não é normal você receber uma informação que você tá com câncer, isso não é uma coisa que é normal", afirmou.

Durante a apresentação, o cantor chegou a dizer que tinha "um câncer na amígdala" e classificou a doença como "fraquinha". O artista também explicou por que não havia comentado o diagnóstico anteriormente. "Eu não quis sair divulgando, falando, para não estragar o sonho nem a alegria de ninguém. Mas hoje vazou na imprensa, então eu sou obrigado a comentar", declarou.



Netinho afirmou que a pausa nos palcos será temporária. "Vou suspender a minha agenda de shows no próximo mês. Vou ficar longe de vocês, vou sentir falta dos palcos [...] vai ser durante só 30 dias. Mas eu vou fazer a cirurgia", disse.