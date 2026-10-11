Anitta renovou bronzeado durante viagem ao EgitoReprodução/Instagram
Anitta posa de biquíni em viagem ao Egito
Cantora renovou o bronzeado nas margens dos Lagos de Sal de Siwa neste domingo (11)
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Informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da influenciadora digital, neste domingo (11)
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