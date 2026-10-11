Anitta renovou bronzeado durante viagem ao Egito - Reprodução/Instagram

Anitta renovou bronzeado durante viagem ao EgitoReprodução/Instagram

Publicado 11/10/2026 19:07

Anitta , de 33 anos, compartilhou neste domingo (11) registros da viagem de férias pelo Egito. A cantora aproveitou para renovar o bronzeado durante um banho nas águas dos Lagos de Sal de Siwa, localizados no Oásis de Siwa, no nordeste africano.

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Para curtir o momento relaxante, ela escolheu um biquíni branco. Além de exibir a boa forma, a artista aproveitou para fazer um alerta ambiental e publicou fotos de garrafas plásticas deixadas na areia. "Ser humano vs Natureza", escreveu na legenda dos Stories.

Anitta desembarcou no Egito após uma temporada na Europa. Em setembro, ela foi destaque internacional na Semana de Moda de Paris, na França, ao cruzar a passarela com Bella Campos, Taís Araujo e Liniker. Logo depois, a cantora viajou para Itália acompanhada da mãe, Miriam Macedo.

Ensaios da Anitta

No mesmo mês, a cantora surgiu emocionada nas redes sociais após esgotar os ingressos para uma apresentação no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio, marcada para janeiro. "Estou aqui para falar com vocês, muito emocionada, porque não é fácil, no nosso país fazer o que a gente acabou de fazer. Vocês sabem o tamanho do Parque Olímpico, né? E a gente acabou de esgotar os ingressos do show em 10 horas. Vocês sabem quantas pessoas cabem, né? 80 mil pessoas na fila para comprar o ingresso. Gente, que loucura. Estou muito emocionada e muito grata", relatou.

Anitta não escondeu a surpresa com a alta demanda de público para o evento da temporada carnavalesca. "Quem é artista no Brasil sabe a dificuldade disso. Mais cedo, eu vi 80 mil pessoas na fila, mas falei: 'Não sei, às vezes as pessoas ficam em computadores diferentes, tentando acessar, talvez possa ser isso'. Mas não. As vendas começaram 12h, e agora a gente já esgotou tudo. Óbvio que quando a gente faz o evento a gente quer que aconteça. A gente não vai para um lugar que cabe 80 mil pessoas de maluco. A gente acredita, mas nunca pensei que isso fosse acontecer em 10 horas. Então, estou muito feliz, chorando de emoção", disse ela.