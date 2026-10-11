Influenciador Noé afirmou que é padrasto da apresentadora ElianaReprodução / Instagram
Noé participou do conteúdo "Leo Dias vs 30 Fofoqueiros", publicado no canal "Em Foco". Durante a participação, respondeu às desconfianças provocadas principalmente pela diferença de 63 anos entre os dois. "Para quem fala que eu estou me aproveitando da situação, eu não estou me aproveitando. É amor verdadeiro. Apesar de eu ter 24 anos e ela ter 87...", afirmou.
O influenciador também contou ter composto uma música para Eva e chegou a cantar um trecho em ritmo de rap. "Que namorado que não faz uma música?", brincou no contexto.
Nas redes sociais, Noé publica registros ao lado de Eva e mensagens de carinho. Em uma das postagens, escreveu: "Te conhecer foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Te amo".
Um dos primeiros conteúdos dos dois a ganhar repercussão, em março, mostrou Noé e Eva dançando e se beijando. A partir daí, ele passou a compartilhar outros momentos ao lado dela. Ainda naquele mês, afirmou que recebia mensagens de Eva havia dois anos e que queria se casar.
Quem é Noé?
Noé se apresenta como produtor de conteúdo para a internet e publica vídeos de humor. O influenciador é de São Paulo e reúne cerca de 18 mil seguidores no Instagram.
Apesar de se apresentar como "padrasto" de Eliana, a apresentadora não falou publicamente sobre o relacionamento do casal.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Larissa Amaral