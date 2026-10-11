Influenciador Noé afirmou que é padrasto da apresentadora Eliana - Reprodução / Instagram

Influenciador Noé afirmou que é padrasto da apresentadora ElianaReprodução / Instagram

Publicado 11/10/2026 11:16

Quem é Noé?

O influenciador também contou ter composto uma música para Eva e chegou a cantar um trecho em ritmo de rap. "Que namorado que não faz uma música?", brincou no contexto.Nas redes sociais, Noé publica registros ao lado de Eva e mensagens de carinho. Em uma das postagens, escreveu: "Te conhecer foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Te amo".Um dos primeiros conteúdos dos dois a ganhar repercussão, em março, mostrou Noé e Eva dançando e se beijando. A partir daí, ele passou a compartilhar outros momentos ao lado dela. Ainda naquele mês, afirmou que recebia mensagens de Eva havia dois anos e que queria se casar.Noé se apresenta como produtor de conteúdo para a internet e publica vídeos de humor. O influenciador é de São Paulo e reúne cerca de 18 mil seguidores no Instagram.Apesar de se apresentar como "padrasto" de Eliana, a apresentadora não falou publicamente sobre o relacionamento do casal.