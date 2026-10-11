Thiago Rodrigues comunicou falecimento do pai, João Luiz - Reprodução/Instagram

Thiago Rodrigues comunicou falecimento do pai, João Luiz Reprodução/Instagram

Publicado 11/10/2026 15:27

Thiago Rodrigues usou as redes sociais no sábado (10) para comunicar o falecimento do pai, João Luiz. O ator fez um desabafo sobre a perda, relembrou com afeto e bom humor as manias e comentou a relação do patriarca com todos os filhos.

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"Que pessoa inimaginável você foi durante toda a vida! Com tanto, contudo, como todos nós, sempre criou os 4 filhos, com duas mães diferentes, juntos, e isso foi tão importante e talvez a gente nunca tenha feito essas reflexões juntos, todos nós! Elas chegam agora a cavalo, dando conforto em nossas almas. Teimoso, o maior botafoguense da praça ou da praia", iniciou o texto.

O artista comentou sobre o comportamento teimoso do familiar e recordou uma viagem a Amsterdã. "Toda madrugada apitava o alarme do seu telefone, você acordava, ia até o banheiro e voltava pra cama. Depois de 3 dias eu te perguntei: 'Pai, por que você coloca esse despertador todo dia às 4 horas da manhã? E ele me respondeu: 'Pra ver se estou vivo!'. Eu ri e balancei a cabeça como quem não poderia jamais mudar as manias de um pai teimoso cabeça dura!!! Mas o amor é assim mesmo! A gente ri, a gente chora, a gente implica, discute e dois minutos depois já estamos rindo de outra coisa!!!"

Thiago falou sobre um dos últimos momentos em que ele e os irmãos estiveram com José Luiz. "Essa semana nos reunimos todos os irmãos no hospital, ficamos ali uma hora e meia conversando sobre nossa vida com você, diante de você que 'fingia' dormir na nossa frente... Quando eu falei que o Adriano era seu filho predileto você abriu os olhos como quem diz: 'Eu amo todos vocês'. Vai com Deus pai! A gente segue daqui! Te amo!!!", concluiu.

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Em meio ao momento de luto, Thiago Rodrigues se prepara para voltar às novelas. O ator está confirmado no elenco de "Avenida Brasil 2", novela que substituirá "Quem Ama Cuida" na faixa das 21h da TV Globo a partir de janeiro de 2027

"Feliz demais em fazer parte do elenco desse grandioso projeto! Voltar pra TV Globo nesse trabalho, com esse time de atores, diretores e com toda equipe será delicioso! Um reencontro com tantos e tantos colegas e sobretudo com o grande público! Bora!!!", comentou o artista.