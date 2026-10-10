Maria Clara Senra espera o primeiro filho com Hugo Moura - Reprodução/Instagram

Maria Clara Senra espera o primeiro filho com Hugo Moura Reprodução/Instagram

Publicado 10/10/2026 17:42

Hugo Moura , ex-marido de Deborah Secco, terá mais um filho. Casado com Maria Clara Senra, o diretor marcou presença no Festival do Rio, na Zona Sul, na sexta-feira (9) e compartilhou um registro no qual a jornalista deixa a barriga da gestação à mostra. Ele já é pai de Maria Flor, de 10 anos, da antiga relação com a artista.

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O casal assumiu o relacionamento em novembro de 2024, quando o diretor repostou uma publicação da parceira em que eles apareciam trocando carinhos. Mais tarde, os dois oficializaram a união em uma cerimônia intimista e reservada.

Antes de subir ao altar, Hugo Moura e Maria Clara Senra viveram um romance discreto que teria começado em julho de 2024, cerca de três meses após o anúncio do fim do casamento de nove anos do diretor com Deborah Secco.

Novos amores

Deborah Secco também seguiu em frente e está noiva do produtor musical Dudu Borges. Os dois se conheceram nos bastidores da série "Rensga Hits!", do Globoplay, que aborda o universo sertanejo. O casal, que assumiu o romance em março do ano passado, optou por viver o relacionamento afastado dos holofotes.

Em agosto, a atriz compartilhou um desabafo sobre as críticas que recebeu após uma entrevista ao lado do parceiro. Ela revelou o pedido para manter o início do affair longe da mídia. "A melhor coisa que o tempo me roubou foi a vontade de provar que eu tô certa. A gente gasta uma energia absurda, né? A pessoa distorce o que você fala, julga as suas escolhas, e você fica ali desesperado, mandando textão pra tentar se explicar, a mente ferve, o coração aperta, a paz vai pro ralo", disse.

Deborah esclareceu o motivo de não rebater os julgamentos sobre as decisões que toma na vida. "E eu entendi que a minha paz é um artigo de luxo caro demais pra ser gasto em discussões que não vão levar a lugar nenhum. Então hoje, quando alguém me entende mal, de propósito ou não, eu balanço a minha cabeça, dou um sorriso e sigo o meu caminho. Eu deixei a obrigação de ter razão para quem não quer ter paz", acrescentou.