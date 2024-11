Hugo Moura, ex de Deborah Secco, assume relacionamento com a jornalista Maria Clara Senra - Reprodução / Instagram

Hugo Moura, ex de Deborah Secco, assume relacionamento com a jornalista Maria Clara SenraReprodução / Instagram

Publicado 02/11/2024 09:48

Rio - Hugo Moura posou agarradinho com novo affair, nesta sexta-feira (1º). Nos Stories, do Instagram, o ex de Deborah Secco, de quem se separou recentemente, repostou a publicação da jornalista Maria Clara Senra, com quem está vivendo um novo romance.

fotogaleria

Na publicação de Maria Clara, uma coletânea de momentos, Hugo aparece duas vezes. Em uma loja de discos, sorridente, o diretor segura um vinil da banda Os Tincoãs. Na outra foto, desta vez em um barco, o casal surge em um momento íntimo trocando carícias.

Hugo Moura e Maria Clara estariam vivendo um romance desde julho deste ano, três meses depois do fim do casamento com Deborah Secco ter sido anunciado. Discretos, eles ainda não haviam publicado nada que confirmasse um relacionamento amoroso entre os dois, apenas algumas carícias em registros com amigos em comum.