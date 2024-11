Sasha Meneghel e João Lucas - reprodução Instagram

Sasha Meneghel e João Lucasreprodução Instagram

Publicado 02/11/2024 19:03 | Atualizado 02/11/2024 19:41

Rio - Neste sábado (02), Sasha Meneghel usou suas redes sociais para mostrar o andamento das obras da nova loja de sua marca, Mondepars, em um shopping de São Paulo. Junto ao marido, o cantor João Lucas, a estilista celebrou mais um passo importante em sua carreira ao lado de seu parceiro, que também traz novidades na música.



fotogaleria

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, João Lucas comentou sobre a curiosa coincidência de os grandes marcos profissionais dos dois acontecerem em datas próximas. 'Uma coisa que acontece que é muito engraçada, é que vários momentos muito importantes para mim na minha vida profissional acontecem muito próximos de momentos muito importantes da vida profissional e da carreira da Sa", disse o cantor.O casal revelou detalhes sobre o que vem pela frente. João Lucas mencionou a inauguração da loja pop-up da Mondepars, que estará aberta entre 6 de novembro e 27 de dezembro, marcando a primeira experiência física da grife.Fundada em junho, a grife Mondepars teve um início promissor. Em entrevista à Vogue, Sasha revelou que mais de metade de sua primeira coleção foi vendida em três dias. Agora, com a loja temporária, a estilista aposta no contato direto com o público como um passo essencial para consolidar a marca.