Val Marchiori se casa com Amilton Augusto - reprodução Instagram

Publicado 02/11/2024 17:40

Rio - Val Marchiori surpreendeu seus seguidores ao anunciar nas redes sociais que está casada novamente. Em uma cerimônia reservada, ela oficializou sua união com o advogado Amilton Augusto, com quem iniciou um relacionamento há apenas cinco meses. A socialite e empresária compartilhou momentos do dia especial em seus Stories, onde ela e o marido aparecem usando alianças e celebrando o casamento.



O relacionamento entre Val e Amilton começou em maio, pouco tempo após o fim do casamento da socialite com o empresário Thiago Castilho, que se encerrou em março. "Neste dia mágico, sob um véu de flores e sonhos, em que oficializamos nossa união, é sentido que nossos destinos se entrelaçam. A aliança, um círculo infinito em nossos dedos, simboliza a promessa de uma vida juntos. Gratidão por compartilhar este momento único com você, meu amor", escreveu Val, expressando sua felicidade ao lado do novo companheiro.



Esse é o terceiro casamento de Val. Antes de se unir a Amilton, ela viveu um relacionamento de dois anos com Thiago Castilho, com quem se casou em 2022 em uma cerimônia na Grécia. Em março deste ano, Val anunciou o fim da união e pediu uma medida protetiva contra o ex-marido, alegando violência doméstica. Apesar das dificuldades, Val agora celebra um novo começo com Amilton.

Quem é Amilton Augusto?

Amilton Augusto, de 41 anos, é advogado, especialista em direito eleitoral e público, além de ser pós-graduado em direito processual civil. Ele se estabeleceu em São Paulo há uma década e construiu uma carreira como professor de direito, palestrante e autor. Em 2018, Amilton ganhou notoriedade por sua participação na campanha presidencial de Jair Bolsonaro. Ele também é fundador de um instituto voltado para inteligência emocional, networking e empreendedorismo.