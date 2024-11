Mãe de MC Kevin - reprodução Instagram

Publicado 02/11/2024 16:31 | Atualizado 02/11/2024 16:33

Rio - No Dia de Finados, Valquiria Nascimento, mãe do cantor MC Kevin, visitou o túmulo do filho e compartilhou em suas redes sociais um momento de profunda reflexão e saudade. Kevin morreu em maio de 2021, aos 23 anos, após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro. A perda trágica ainda impacta Valquiria, que emocionou seus seguidores com um relato sincero sobre a dor de quem fica.

Em uma série de stories, Valquiria relembrou o filho com carinho, expressando a saudade que sente desde sua morte. "Tem coisas na vida que não têm muito sentido. Esta é uma delas. Nunca vou me esquecer de você. Te amo para sempre", escreveu, tocando seus seguidores com a profundidade de sua perda.



Além de relembrar momentos especiais, Valquiria refletiu sobre as circunstâncias da morte do filho. Ela destacou a importância de pensar antes de agir, especialmente para evitar situações que podem trazer sofrimento para quem fica. "Antes de qualquer coisa que você faça na vida, pense. Porque, se você for embora, quem ficar vai sofrer", desabafou.



A mãe do cantor ainda mencionou que, embora Kevin fosse uma pessoa alegre que gostava de comemorar datas especiais, o Dia de Finados seria uma exceção. "Um dia, dez dias, três anos, cinco anos ou vinte anos... Enquanto eu viver, não vou esquecer. O Kevin era muito feliz e sempre quis comemorar as datas. Mas, tenho certeza que essa data, ele não gostaria de comemorar nunca", concluiu, comovida.



A morte trágica de MC Kevin

MC Kevin, um dos nomes em ascensão no funk, morreu em maio de 2021, em um acidente no Rio de Janeiro. Ele caiu da varanda de um hotel enquanto estava acompanhado da noiva, Deolane Bezerra, e amigos. A morte, amplamente debatida, foi oficialmente classificada como acidental, decorrente do uso de drogas e álcool.



As autoridades encerraram o caso após concluir que a queda ocorreu de forma acidental, sem indícios de envolvimento criminal. Na ocasião, Kevin estava no quarto de hotel acompanhado de um amigo e de uma garota de programa, o que gerou uma série de questionamentos sobre as circunstâncias da tragédia.