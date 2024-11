Tatá Werneck celebra aniversário de Rafa Vitti com declaração - Reprodução do Instagram

Publicado 02/11/2024 13:38

Rio - Tatá Werneck, de 41 anos, fez uma homenagem carinhosa ao marido, Rafa Vitti, que celebra 29 anos neste sábado (2). A apresentadora publicou uma série de registros da família do casal no Instagram para marcar a data.



"Meu amor, já são anos comemorando seu aniversário juntos. Vendo você se tornar um pai incrível, um ator maravilhoso e meu parceiro de vida", iniciou.



Conhecida por seu senso de humor, Tatá fez então uma lista de tudo o que espera que Rafa Vitti mantenha: "1. Continue acordando com essa cara amassada capa da vogue. Como minha família não tem essa genética da beleza a olho nu, eu fico boba quando vejo gente acordando tão bonita. 2. Que você continue mostrando cada vez mais seu talento. Você é um solzinho que ilumina todos os lugares. Apesar de tomar posse dos meus sabonetes líquidos. 3. Continue fechando os olhinhos quando sorri. Parece um esquilinho que faz Crossfit. 4. Continue mostrando suas mil habilidades que vão de mágica a culinária. E na verdade, qualquer coisa que você se propuser a fazer, fará bem. Porque você é um homem comprometido com boas realizações. 5. Amo seu jeito simples e generoso. Eu me considero uma pessoa generosa. Mas não sou simples. É lindo ver como as pequenas coisas te alimentam. E eu também me considero uma pequena coisa. Espero estar te alimentando bem. 6. Continue cheirando folhinhas de manjericão e plantando árvores. Evite o meio do jardim. Vamos lembrar que as árvores crescem e do nada a gente tropeça numa goiabeira".



No final, a atriz expressou seu amor pelo pai de sua filha. "Sou sua fã. Obrigada pela nossa caminhada juntos. Suas pernas são longas e as minhas pequenas e rápidas. E a vida deu um jeito lindo de encontrar esse compasso", escreveu.

Tatá e Rafa estão juntos desde 2017 e casados desde 2019. O casal tem uma filha, Clara Maria, de 5 anos.