Publicado 02/11/2024 22:21

Rio - Gaby Amarantos interpreta 'A Noite do Meu Bem', clássico da música popular brasileira de Dolores Duran, em uma versão que integrará a trilha sonora de 'Garota do Momento', a nova novela das seis da TV Globo. A produção estreia em 4 de novembro, e a escolha da canção reflete o tom nostálgico e sofisticado da trama.

'A Noite do Meu Bem', gravada originalmente em 1959 por Dolores Duran, é uma das canções mais conhecidas do repertório romântico nacional. Agora, na interpretação emotiva de Gaby Amarantos, a faixa busca dialogar com o público moderno sem perder sua essência clássica. A cantora, com sua voz potente e cheia de personalidade, traz uma nova camada de emoção à música, mantendo vivo o legado de Duran.Para Gaby, regravar uma canção tão importante tem um significado especial: "Regravar ‘A Noite do Meu Bem’, uma música que minha mãe e minha vó ouviam, é emocionante. E ter esse convite vindo de Alessandra Poggi, essa amiga que admiro tanto e que valoriza o talento de artistas negros, é motivo de só comemorar e ser feliz”, compartilha a cantora. A declaração reflete o impacto pessoal e profissional deste trabalho em sua trajetória.