Mari Saad - reprodução Instagram

Mari Saadreprodução Instagram

Publicado 02/11/2024 21:59

Rio - A influenciadora Mari Saad enfrentou uma onda de críticas depois do lançamento de sua marca de maquiagem, Mascavo, que carecia de produtos para tons de pele negra retinta. O lançamento gerou repercussão negativa nas redes sociais, e influenciadoras brasileiras e internacionais destacaram a falta de inclusão.



Neste sábado (02), Mari Saad postou um vídeo em suas redes sociais onde reconhece o erro e pede desculpas aos consumidores da Mascavo. Em tom de arrependimento, a influenciadora afirma: “Eu sei que existe uma grande dor e uma frustração acontecendo... eu falhei muito feio com vocês e com tudo o que eu acredito."



Saad ressaltou que, ao idealizar a marca, a inclusão sempre foi uma prioridade. "Eu errei muito em não esperar que a cartela desse produto fosse desenvolvida de forma completa... Eu reconheço que eu falhei muito com vocês”, explica. Ela também enfatizou estar comprometida com a entrega de um portfólio que inclua e represente todas as tonalidades de pele. "Ele não faz sentido se não existir representatividade e se não atender todas vocês, sem exceção", afirmou.

Mari Saad vê a situação como uma oportunidade de aprendizado. “São nesses momentos que nosso caráter é testado... Estou trabalhando fortemente todos os dias para atender essa diversidade o quanto antes”, finalizou a influenciadora.



Reação de influenciadoras e consumidores

A linha da Mascavo, que incluía contornos, blushes e bronzers, não agradou influenciadoras negras de pele mais escura. A influenciadora Mirella Qualha compartilhou sua frustração ao testar o bronzer da marca. “Eu já sabia que como bronzer ele não funcionaria na minha pele... mas resolvi testar com vocês", disse ela.



A influenciadora estadunidense Golloria também se pronunciou. Em suas redes, ela criticou a limitada cartela de cores e fez um apelo para que a marca "volte para o laboratório". Comentários como “A Mascavo virou açúcar cristal” e “Já podem mudar o nome da marca para MAISCLARO” também circularam nas redes.