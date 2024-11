Karoline Lima e Cecília - reprodução Instagram

Publicado 02/11/2024 18:46

Rio - Neste sábado (02), no "X" (antigo Twitter), Karoline Lima mãe da pequena Cecília, de 2 anos, com o jogador de futebol Éder Militão, enfrentou um ataque direcionado à filha nas redes sociais. A influenciadora não hesitou em responder uma seguidora que criticou a aparência da criança.

A polêmica começou após Karoline compartilhar fotos de Cecília fantasiada de bailarina. Uma usuária do "X" reagiu de forma negativa, repostando as imagens e comentando: “Deus que me perdoe, mas a Ceci é tão feinha, meu Deus”. Incomodada com o comentário ofensivo, Karoline respondeu: “Uma tonhona dessas”.O termo “tonhona” carrega múltiplos significados, como "sem noção", "feia" ou "covarde", e foi a palavra escolhida por Karoline para rebater a crítica. Após a resposta da influenciadora, diversos fãs de Cecília se manifestaram em defesa da criança, promovendo uma onda de apoio e críticas ao comentário ofensivo.Na publicação de Karoline, vários seguidores deixaram mensagens de solidariedade e indignação. “Jura que você vai colocar todo ódio e frustração que você tem de não ser linda em uma criança de 2 anos que é perfeita? Te olha primeiro”, comentou uma usuária. Outra seguidora ironizou a autora do comentário inicial: "Já se olhou no espelho, tonhona?". E mais respostas seguiram na mesma linha, questionando a atitude de falar negativamente sobre a aparência de uma criança.