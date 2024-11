Juliette posa com look transparente em noite romântica com o namorado - Reprodução do Instagram

Juliette posa com look transparente em noite romântica com o namoradoReprodução do Instagram

Publicado 02/11/2024 16:13

Rio - A cantora e ex-BBB Juliette Freire, de 34 anos, compartilhou neste sábado (2) detalhes de uma noite romântica ao lado do namorado, Kaique Cerveny, 26. Os dois estão em Fernando de Noronha, em Pernambuco, onde estão curtindo dias de descanso.

Nas imagens, a musa apareceu vestindo um vestido amarelo de crochê, com um decote que ia até o umbigo. Ela optou por não usar sutiã, acrescentando um toque de sensualidade ao look.

Nos comentários, fãs elogiaram a beleza da morena. “Uma obra de arte chamada Juliette”, escreveu um. “Sempre perfeita”, disse outro. “O look belíssimo, o casal belíssimo, tudo belíssimo”, acrescentou mais um.