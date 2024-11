Gisele Bündchen está grávida - Reprodução / Instagram

Publicado 02/11/2024 11:48

Rio - À espera de seu primeiro filho com o professor de Jiu-Jitsu Joaquim Valente , Gisele Bündchen pretende pausar a carreira de modelo durante a gestação. Ela, que já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e de Vivian, de 11, frutos de seu casamento anterior com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, trabalhou até o fim de outubro e agora deve descansar até a chegada do bebê

Segundo o site "TMZ", fontes próximas a Gisele revelaram que ela resolveu dar um passo para trás no trabalho para se concentrar na gravidez. A übermodel não teria um plano traçado para o retorno ao trabalho, mas tem a intenção de voltar apenas quando estiver 100% pronta.

Aposentada das passarelas desde 2015, Gisele Bündchen continuou trabalhando como modelo, principalmente em campanhas de moda, capas de revistas e peças publicitárias. De acordo com o portal, a gravidez também teria sido o motivo da brasileira não participar do 'Victoria's Secret Fashion Show', em outubro.

Tom Brady teria ficado 'atordoado' com gravidez

Tom Brady, ex-marido de Gisele Bündchen, teria ficado incrédulo com a notícia da gravidez da brasileira. Uma fonte próxima ao astro da NFL revelou ao "Page Six" que ele não esperava que a modelo tivesse um filho com o atual namorado.

"Tom sabia que as coisas estavam sérias entre Gisele e Joaquin, mas nunca imaginou que eles teriam um filho juntos. Simplesmente não era algo que estava no radar dele. Então, quando Gisele deu a notícia a ele, ele ficou atordoado, para dizer o mínimo", contou a fonte ao portal. "Depois que o choque inicial passou, ele se acostumou com a ideia e está feliz por Gisele", acrescentou.