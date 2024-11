Ana Paula Siebert - reprodução Instagram

Ana Paula Siebertreprodução Instagram

Publicado 02/11/2024 23:09 | Atualizado 02/11/2024 23:12

Rio - Ana Paula Siebert surpreendeu seus seguidores ao compartilhar, na noite deste sábado (2), um vídeo da decoração de Natal da fazenda de sua família no interior de São Paulo. O espaço, que pertence ao empresário Roberto Justus, ganhou uma cenografia sofisticada, com enfeites dourados, renas luminosas gigantes e árvores de diferentes tamanhos, encantando fãs e atraindo elogios pela elegância e riqueza de detalhes.

"A melhor época do ano chegou! Nossa décor de Natal na fazenda já está pronta e esperando pelos momentos especiais que teremos em família", celebrou Ana Paula no vídeo publicado em seu perfil. A modelo revelou que cada detalhe da decoração foi pensado para criar uma atmosfera mágica e festiva para as comemorações em família.O empresário Roberto Justus demonstrou sua admiração pelo empenho da esposa: "Você consegue se superar todos os anos", comentou ele. A decoração, que impressiona pela sofisticação, não passou despercebida pelos seguidores, que elogiaram a capacidade de Ana Paula em elevar o padrão das comemorações natalinas da família.A decoração gerou uma série de comentários de seguidores nas redes sociais. "Nem no shopping da minha cidade tem uma decoração dessas", observou uma seguidora. "A decoração de Natal do shopping da minha cidade perde feio", concordou outra. Diversos comentários destacaram o estilo sofisticado da decoração. "A Ana é uma das poucas pessoas que consegue mostrar o luxo de uma forma leve e simples. Parabéns", afirmou uma internauta. "Não tenho raiva de ser pobre, eu tenho é ódio… ", divertiu-se outra.