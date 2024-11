Após polêmica com bolsa, Virginia aparece com novo modelo - Reprodução do Instagram

Publicado 02/11/2024 18:55

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, voltou a se presentear neste sábado (2) e compartilhou uma foto exibindo outra bolsa de luxo, após a polêmica da peça de R$ 200 mil. Embora seja de uma bolsa da mesma marca, Hermès, o novo acessório exibido pela influenciadora tem um valor um pouco mais baixo, avaliado em R$ 176 mil.

"Me mimei. Me mimei com uma bela hidratação no 'cabelitcho'", comentou a influenciadora na legenda ao mostrar o novo visual dos cabelos e exibir a bolsa de grife. O item de luxo é uma Kelly Bag rosa, um modelo bastante exclusivo criado pela marca originalmente para a princesa de Mônaco, Grace Kelly.

A bolsa de Virginia é vista como um clássico e, por isso, possui um valor elevado. No mercado online, dependendo da raridade do modelo, os preços de uma Kelly Bag podem variar entre R$ 164 mil e R$ 176 mil. Outro fator que encarece as peças da coleção é o tamanho, que vai desde o mini até o tamanho de uma mala de viagem.