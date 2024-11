Kelly Key dança de biquíni ao lado do marido - Reprodução do Instagram

Publicado 02/11/2024 17:27

Rio - A cantora Kelly Key, de 41 anos, divertiu seus fãs ao postar um vídeo ousado com o marido, o empresário angolano Mico Freitas, de 43. No vídeo, ela aparece de biquíni branco, enquanto Freitas toma uma ducha.



"E vamos de trend! Zé Mico anda muito ciumento", escreveu na legenda. Na gravação, ela surge dançando ao som de 'Rica Muito Rica', um áudio viral da Lei da Atração Music, conhecido por criar músicas com a intenção de atrair prosperidade.

Nos comentários, admiradores brincaram com a situação. "Ele dizendo mentalmente: nem acredito que é tudo meu", afirmou um. "Com esse automóvel na frente nem tem como não fazer ciúmes", disse outro.