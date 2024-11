Gaby Amarantos mostra mudanças no corpo após perder 25 kg - Reprodução / Instagram

Gaby Amarantos mostra mudanças no corpo após perder 25 kgReprodução / Instagram

Publicado 02/11/2024 13:43

Rio - A cantora Gaby Amarantos, de 46 anos, mostrou as mudanças no corpo após perder 25 kg. Através de uma publicação no Instagram, na manhã deste sábado (2), a artista, que é 'defensora de corpos livres', explicou os motivos que a fez buscar o emagrecimento.



"Brasil, eu estou muito feliz e realizando um sonho de me sentir mais forte, saudável e produtiva. Sentia a necessidade de entregar o melhor show que eu posso e isso acabou refletindo no meu corpo. Como muitos notaram, emagreci 25 kg nesse processo", iniciou a cantora na legenda da publicação. Nos registros, a artista paraense exibe as curvas usando um biquíni com as cores e bandeira do Brasil.

fotogaleria

"Sou uma defensora de corpos livres e a liberdade está em você escolher fazer o que quiser com o seu próprio corpo, então pode me elogiar que eu adoro", continuou Gabi.



"Sei que existem muitas camadas nessa questão estética e já passei por praticamente todas, por isso, tenho propriedade pra falar que um corpo feliz é aquele que consegue viver essa vida em plenitude, abundância e movimento. Se preparem que eu vou mostrar pra vocês cada passo desse processo que está mudando a minha vida", finalizou. "Sou uma defensora de corpos livres e a liberdade está em você escolher fazer o que quiser com o seu próprio corpo, então pode me elogiar que eu adoro", continuou Gabi."Sei que existem muitas camadas nessa questão estética e já passei por praticamente todas, por isso, tenho propriedade pra falar que um corpo feliz é aquele que consegue viver essa vida em plenitude, abundância e movimento. Se preparem que eu vou mostrar pra vocês cada passo desse processo que está mudando a minha vida", finalizou.

Nos comentários da publicação, famosos e internautas não pouparam elogios. "Amo. Está cada dia mais maravilhosa", disse Gretchen. "Deusa", expressou a cantora Karol Conká. "Ponha plenitude, abundância e movimento nisso", comentou um usuário das redes sociais.