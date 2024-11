Mari Gonzalez e Pipo Marques curtem noite durante viagem ao Marrocos - Reprodução de vídeo / Instagram

Mari Gonzalez e Pipo Marques curtem noite durante viagem ao MarrocosReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 02/11/2024 10:49

Rio - A influenciadora digital Mari Gonzalez e o namorado, o cantor Pipo Marques, ambos de 30 anos, estão aproveitando uma viagem em Marrakech, no Marrocos. Nesta sexta-feira (1º), o casal mostrou nas redes sociais que logo após chegarem ao país, foram jantar e depois curtir a noite na cidade.

"Estou aqui me maquiando para irmos jantar. A gente chegou no hotel e só deu tempo de desarrumar as malas e já está na hora de jantar. Pegamos uma fila de duas horas na imigração, aí demoramos para chegar no hotel", relatou Mari nos stories do Instagram. Em seguida, ela mostrou que o casal escolheu um restaurante italiano.

fotogaleria

"Saímos do restaurante para poder conhecer a noite em Marrakech. Eu pedi um 'whisky sour' e ele um 'drink'", disse a influenciadora digital, enquanto mostrava as bebidas. Logo depois, eles foram conhecer mais a cidade. "Uma loucura esse lugar que fomos, muito movimentado", disse.