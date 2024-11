Beyoncé se fantasia de grandes nomes do rock e aumenta rumores de álbum - Reprodução / Instagram

Publicado 02/11/2024 08:53 | Atualizado 02/11/2024 09:10

Rio - Beyoncé deixou os fãs babando com a sequência de fotos publicadas nesta sexta-feira (1º). Em seu perfil do Instagram, a cantora surgiu morena e fez topless em um ensaio temático de rock com uma pegada dos anos 1980. Fantasiada de nomes icônicos do gênero para o Halloween, artista aumentou rumores de novo álbum.

"Purple Nasty", escreveu Beyoncé na legenda da publicação em que surgiu fantasiada de Prince e Apollonia 6, trio criado pelo cantor na década de 1980. Nas fotos, ela colocou toda a sensualidade para jogo nos dois looks. Com os cabelos castanhos, Queen B ainda fez um topless.

A escolha de fantasias por Beyoncé aumentaram os rumores de um novo álbum, desta vez com uma pegada mais rock. Mais cedo, ela havia postado outra fantasia, de Betty Davis, que ficou conhecida como a 'Rainha do Funk' na década de 1970.

Nos comentários, os internautas especularam sobre a nova era de Queen B. "Meu Deus, o Act III na nossa cara!", escreveu a influenciadora Thaynara OG. "A era rock vem aí", apontou um perfil. "Ela está dando os sinais", disse outro. "A minha mãe quer saber se você vai usar a jaqueta de couro que tá no guarda roupa, precisa pôr no sol para tirar o cheiro de guardado", brincou um terceiro.