Angélica assiste apresentação da filha no teatro: ’Orgulho’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Angélica assiste apresentação da filha no teatro: ’Orgulho’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 02/11/2024 09:38 | Atualizado 02/11/2024 10:01

Rio - Angélica, de 50 anos, utilizou as redes sociais, na noite desta sexta-feira (1º), para mostrar que assistiu uma peça de teatro com a filha mais nova, Eva, de 12, no elenco. A apresentadora contou que estava "orgulhosa" da caçula.

fotogaleria

"Minha menina no teatro. Arte e liberdade. Arte salva. Que orgulho", escreveu a apresentadora nos stories do Instagram. A caçula se apresentou com a peça "A Menina e o Vento". No registro, Eva aparece no palco enquanto interpreta a personagem, com direito a figurino, acessórios e cenário para compor a cena. "Minha menina no teatro. Arte e liberdade. Arte salva. Que orgulho", escreveu a apresentadora nos stories do Instagram. A caçula se apresentou com a peça "A Menina e o Vento". No registro, Eva aparece no palco enquanto interpreta a personagem, com direito a figurino, acessórios e cenário para compor a cena.